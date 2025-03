ユニクロはこのほど、グラフィックTシャツブランド「UT」にて、「Live it up! This is UT!」と題した2025年の新キャンペーンを始動する。

Live it up! This is UT!

同キャンペーンでは、「あらゆる世代のあらゆるお客様に、グラフィックTシャツを楽しんでもらう」をテーマに、枠にとらわれないグラフィックTシャツの可能性を表現。「Live it up!」には、「今を思いっきり楽しもう!」というメッセージが込められており、2025年春夏のUTは最新のポップカルチャーを豊富なバリエーションで提供する予定だ。

パブロ・ピカソ氏やアンディ・ウォーホル氏など、世代を超えてインスピレーションを与え続けているアーティストや、「ディズニー」「ピーナッツ」「サンリオ」など世界的に愛されるキャラクター、日本のアニメやゲーム、相撲絵などをモチーフにした和柄、ユニクロと世界有数の美術館とのパートナーシップから誕生した特別なコレクションなど、カテゴリーの垣根を超えたコラボレーションが目白押し。毎週新しいコンテンツを発売する。

UTオリジナル楽曲「LIVE IT UP!」

WEB CMでは、Z世代を代表するグローバルアーティストAyumu Imazu氏が作詞・作曲を手掛けたオリジナル楽曲「LIVE IT UP!」が使用されており、ユニクロのショップスタッフ経験を持つアーティストFurui Riho氏も作詞・作曲に参画している。このWEB CMは現在、全国のユニクロ店舗およびオンラインストアで放映している。

リラックスフィットが仲間入り

これまでのレギュラーフィット、オーバーサイズに加え、トレンドを意識したシルエットとして新たにリラックスフィットが仲間入りした。オーバーサイズより少し短めのすっきりとした着丈や、レギュラーフィットとオーバーサイズの間を取った程よい身幅のボックスシルエット、肩のラインは下げて袖丈はややコンパクトになった袖丈、柔らかな生地感でバランスのいい落ち感などがポイントとなっている。

リラックスフィットが仲間入り

「UT magazine 2025 SPRING SUMMER」Vol.12

「UT magazine 2025 SPRING SUMMER」Vol.12では、UT初のコラボレーションとなるフランス美術界の巨匠アンリ・マティスを大特集している。彼が晩年を過ごしたニースの美しい街並みを紹介。また、藍師・染師BUAISOUの工房取材を通じて、伝統を守りながら革新的なクリエイションを続ける彼らが表現した、ディズニーのデザイン開発秘話に迫る。

さらに、世界中の多くのファンが支持するホラー/ダークファンタジー漫画「うずまき」「寄生獣」「ベルセルク」の作者や制作チームへのインタビューなど、UTならではの多彩なコラボレーターへの取材を通して、Tシャツで表現されるデザインの可能性や面白さ、またそれを着る楽しさをを伝える。同マガジンは全国のユニクロ旗艦店で無料配布されているほか、コンテンツはオンラインマガジンとしても楽しめる。

「UT magazine 2025 SPRING SUMMER」Vol.12

UTラインナップカタログ 2025 Spring

3月14日より、約200柄のUTをラインアップしたカタログが全国のユニクロ店舗で配布される。カタログに掲載しきれなかったフルラインナップはオンラインストアで、いつでも最新情報をチェックすることができる。第2弾となる「UTラインナップカタログ 2025 Summer」は、6月上旬頃から配布が開始される予定だ。