韓国のボーイズグループ・ATEEZが3月29日に兵庫・神戸ワールド記念ホールで開催するファンミーティング「ATEEZ 2025 FANMEETING <ATINY'S VOYAGE : FROM A TO Z> IN JAPAN」が、サブスクリプションサービス・Pontaパスで生配信される。

ファンミーティング「ATEEZ 2025 FANMEETING <ATINY'S VOYAGE : FROM A TO Z> IN JAPAN」

ATEEZは、2018年10月にミニアルバム『TREASURE EP.1:All To Zero』でデビューし、2019年12月にアルバム『TREASURE EP. EXTRA:Shift The Map』で日本デビューした8人組ボーイズグループ。アメリカのビルボードチャートをはじめ、イギリスオフィシャルチャート、フランス全国音楽出版組合、ドイツ公式音楽チャートなど各種グローバルチャートでも人気を博している。

Pontaパス会員であれば、3月29日に開催されるファンミーティング最終公演が無料で視聴可能。生配信特設ページでは、イベント情報のほか、ATEEZメンバーからのコメント動画も公開される予定だ。