『RIZIN DECADE』の合同公開練習が15日、都内で行われ、鈴木千裕、ホベルト・サトシ・ソウザ、伊澤星花、上田幹雄、YA-MAN、 武田光司、新居すぐる、神龍誠、矢地祐介、大雅、元谷友貴、秋元強真、桜庭大世らが登場した。
（オススメ動画）
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