朝倉未来、扇久保博正、神龍誠、斎藤裕、久保優太、所英男、ヒロヤ、芦澤竜誠、皇治、YA-MAN、征矢貴、ケイト・ロータス、新居すぐる、摩嶋一整らが13日、『Yogibo presents 超RIZIN.3』合同公開練習に登場した。
（オススメ動画）
🎬【超RIZIN】芦澤竜誠、皇治と来ていた青木真也に噛み付く 太極拳のような独特の動きで公開練習を実施『Yogibo presents 超RIZIN.3』合同公開練習
https://youtu.be/N4Qcrfw3lHA
🎬【超RIZIN】YA-MAN、常陸飛雄馬と“ガチのボクシングスパー”を披露「絶対にKOします」と意気込む『Yogibo presents 超RIZIN.3』合同公開練習
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