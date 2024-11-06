10月25日、都内で『RIZIN LANDMARK 10 in NAGOYA』出場選手の公開練習が行われ、昇侍、白川ダーク陸斗、倉本大悟、ヒロヤ、秋元強真が登場した。
RIZINオフィシャルサイト
https://jp.rizinff.com/
（オススメ動画）
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🎬【RIZIN】昇侍、芦澤竜誠の“MMA力”を「そこまで身についていない」“平成生まれのぶっ飛んでる男”にピシャリ 『RIZIN LANDMARK 10 in NAGOYA』公開練習
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