ホベルト・サトシ・ソウザ、井上直樹、伊澤星花、 浅倉カンナ、高木凌、太田忍、佐藤将光、新井丈、秋元強真、矢地祐介、木下カラテらが19日、『Yogibo presents RIZIN.48』合同公開練習に登場。
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🎬『格闘代理戦争』で朝倉未来が推薦した秋元強真、ついにRIZIN参戦！金太郎へ強気の発言を連発『Yogibo presents RIZIN.48』追加対戦カード発表記者会見
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