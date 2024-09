『ACTORS☆LEAGUE in Basketball 2024』が3日に東京・東京体育館メインアリーナにて行われた。

岡宮来夢

ACTORS☆LEAGUE』は、2021年より続く俳優によるイベントプロジェクト。今年は高野プロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Games』が6月11日に幕張メッセ 幕張イベントホール、福澤侑プロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Dance』が8月27日に有明アリーナ、岡宮来夢プロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Basketball』が9月3日に東京体育館で開催される。

岡宮来夢率いるDREAM CATERPILLARSが勝利

今回は岡宮率いるDREAM CATERPILLARSと、牧島輝率いるSPARK SEEDSが対決。試合前には岡幸二郎が国歌独唱を行い、DREAM CATERPILLARSは岡宮・稲垣成弥・佐奈宏紀・田村心・山田ジェームス武、SPARK SEEDSは牧島・安東秀大郎 ・糸川耀士郎・高橋健介・川上将大がスターティングメンバーとなった。

これまでの2年間でSPARK SEEDS、DREAM CATERPILLARSという順で勝利し、一勝一敗で迎えた決戦の場で、前半戦を19-19と同点で終える。ハーフタイムには、川崎ブレイブサンダースの野崎零也選手(※先はたつさき)、飯田遼選手、ロスコ・アレン選手、マスコットキャラクターのロウルが登場し、「スキルチャレンジ」と称したリレー対決でDREAM CATERPILLARSが勝利。さらに後半も接戦の末、55-48でDREAM CATERPILLARSが勝利した。

牧島は「ああ、負けちゃったあ……。正直めっちゃ悔しいっす。勝ちたかったし、正直今日俺、全然いいとこなくて」と悔しがる。「でも皆さんの熱い応援が心強かったし、頼りないキャプテンを支えてくれるメンバーだったり、一緒にチームを支えてくれた監督の龍さんとか、ファンの皆様に勝ちを届けたかったし、初年度に監督をやってくれてた荒木(健太郎)さんも見にきてくれてて、勝ってる姿を届けたかったんだけど、負けちゃった」とがっくり。「でもすっごい楽しかったし、やってて相手のチームのみんなが点決めたときとかも、悔しいけどかっこいいなと思ったし、自分たちのチームのみんなが活躍している姿を見て誇らしい気持ちにもなったし、大人になっても本気になれるバスケというスポーツは素晴らしいものだなと、改めて思いました。本当に勝ちたかった〜!」と叫びつつ、「いつかリベンジできる機会があれば、その時は、まあ勝っちゃうと思うんで。期待して待っててください」と豪語した。

岡宮は「3年間、プロデューサーとしてこの『ACTORS☆LEAGUE in Basketball』を企画、そして構成を考えさせていただきました。僕は最初に始めた2022年に、『本気でやる姿ってかっこいいじゃん』って。例えば負けてしまったとしても、シュートを外してしまったとしても、めっちゃかっこいいじゃんって。本気の姿ってすごい心を動かすものがあるなと信じていて、そういう1日を作り上げたいとスタッフの皆様にお願いしました」と振り返る。

「そして今回、2024年の3年目も、本当に皆さんが一生懸命戦ってくださったからこそ、これだけたくさんの方の前で、すごく熱い試合を届けることができました。バスケはもちろん本当に 間違いなく素晴らしいスポーツなんですけど、スポーツ全般、そして皆さん一人ひとりが本気で向き合う姿ってやっぱりかっこいいなって。 僕は皆さんを励ましたいと思ってこの企画をしたんですけど、今日見てる途中から本当に……」と声を詰まらせる。

岡宮は観客に応援されつつ「僕が励まされて。この先まだ続くのかどうかわかりません。『夢の先へ』という歌を歌って、夢の先ってどうなってるんだろうと考えたこともありました。僕、大好きな言葉が1つあるんですよ。ディズニーが大好きなんですけど、ディズニーの作品で『夢が叶ったら次はどうしたらいいの?』『それが楽しいんじゃないか。また次の夢を探すんだ』という、この言葉が大好きなんです。 僕たちもまだまだ夢を追いたいですし、僕たちの願いと、皆さんの願いが今後羽ばたいて、もっともっと大きくなっていくことを願っています。本当に皆様、今日は1日、そして3年間、ありがとうございました。また会いましょう。ありがとうございました」と感謝の気持ちを伝えた。

各賞受賞者 コメント

・バチュケ賞:笹森裕貴

僕、野球やってるんですけど、こうして違うスポーツで改めてスポーツの素晴らしさを実感しましたし、友達だったり先輩だったりみんなと一緒に汗をかくことの素晴らしさを改めて実感できました。

・ポスタライズ賞:糸川耀士郎

本当に今年はMVP目指してたんで、チーム負けちゃってめっちゃ悔しかったんですけど、本当に修行して出直します! 最高の1日でした。

・ハッスル賞:里中将道

びっくりしているんですけど、(賞品の)バナナ大好きなんで、1年分楽しみたいと思います。

・川崎ブレイブサンダース賞:川上将大

試合としては負けてしまったんですけど、悔しさは時差で来ると思います。今はとにかく熱い試合を皆さんと共有できたことが幸せでした。そしてもし可能であれば、リベンジさせてください!

・MVP:山田ジェームス武

30代オーバーの方々、勇気もらえたんじゃないですあk!? 私ごとですが、今日実は家族が見にきてて、大人になって1番になった姿見せられてないなと思ってたんで、めちゃくちゃ嬉しいです。

出演者

・キャプテン 岡宮来夢(DREAM CATERPILLARS) 牧島輝(SPARK SEEDS)

・DREAM CATERPILLARS チームメンバー(五十音順)

石橋弘毅 稲垣成弥 小西成弥 笹森裕貴 佐奈宏紀 田村心 永田聖一朗 平賀勇成 寶珠山駿 持田悠生 山田ジェームス武

・SPARK SEEDS チームメンバー(五十音順)

安東秀大郎 石川凌雅 糸川耀士郎 岩崎悠雅 川上将大 京典和玖 定本楓馬 里中将道 高橋健介 立花裕大 土屋直武 中本大賀 松島勇之介 山﨑晶吾(※崎はたつさき)

・監督:大加藤和樹(DREAM CATERPILLARS) 河合龍之介(SPARK SEEDS)

・解説:岡幸二郎 藤田玲

・DJ:RAITA(雷太)

・レポーター:唐橋充

・ハーフタイムショー:

・公式マスコット:バチュケ(声:小野賢章)

・企画・プロデューサー:岡宮来夢

・総合演出:植木豪