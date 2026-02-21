和菓子「職人」ではなく「作家」を名乗る理由 坂本紫穗がたどり着いた表現のかたち「私じゃなきゃできない仕事をやってみたかった」

放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00～15:50）。2月15日（日）の放送は、和菓子作家の坂本紫穗さんをゲストに迎えて、お届けしました。坂本紫穗さんは1982年、栃木県宇都宮市生まれ。大学卒業後は大手IT企業に就職しますが、28歳で退職。フリーランスの「和菓子作家」として活動をスタートさせました。「紫をん」を屋号に掲げ、日本国内外で和菓子教室やワークショップ、展示、レシピ開発など幅広く手がけています。掲げているコンセプトは「印象を和菓子に」。日々のなかで心に残った感覚や情景を、和菓子というかたちに落とし込み続けています。会社員から和菓子作家へ。大きな転身の背景には、「私にしかできない仕事をやってみたい」という思いがありました。働きすぎで心身ともに疲れ、会社を休むこともあった当時、組織は問題なく回っていく。その事実に、ふとした寂しさを覚えたといいます。そこで芽生えたのが、「自分にしかできない表現」への渇望でした。その答えとして浮かび上がったのが、和菓子だったのです。和菓子との原体験は、実家での日常にありました。祖母や母が作ってくれた、心に残るお菓子。その記憶が、坂本さんの原点になっています。坂本さんは、自らを和菓子作家と名乗っていますが、理由は明快です。「始める前から職人には向いていないと認識していました。一つのお菓子を同じようにきっちり作り続けるよりも、アレンジやチャレンジ、変化球を投げたくなる性格なんです」と明かします。だからこそ、誰にも迷惑がかからないように、この肩書きを選んだといいます。自分自身と周囲を守るための選択が、和菓子作家の道でした。坂本さんは和菓子を独学で学びました。まず始めたのは、評判の良い和菓子をとにかく食べ歩くこと。自分のなかの「おいしい」の基準を探し、その感覚に合うレシピを、自ら試行錯誤しながら形にしていきました。仕事につなげるうえで最初におこなったことは、「名乗ること」でした。「和菓子作家です」と自己アピールをして、名刺を作り、自分自身をそう設定したといいます。そこからは、ひたすらレシピを作る日々が続きます。すると半年ほどで、初めての仕事が舞い込みました。それは、知人のお茶の先生から依頼されたお茶会用のお菓子作りでした。まだ勉強中の身でありながらも、「作ります。やります」と即答。秋のお茶会に向けて、落ち葉が吹き寄せられた情景を表現したふきよせ菓子と、色づいた山をイメージした生菓子を用意しました。お茶会の帰り際、多くの人から声をかけられたその瞬間、坂本さんは「この喜びが欲しかった」と確信します。創作が誰かの心に届く実感が、進む道を決定づけました。今回、坂本さんがスタジオに持参したのは、琥珀糖で作られた作品の「目覚め」。立春を過ぎ、少しずつ春の気配が差し込む頃の空気感を表現した一品です。ピンクは花、黄色は日差し、水色は雪解けの水、緑は土のなかから顔を出す新芽と、それぞれの色に意味が込められています。あえて離れた位置に置かれた一片は、「まだ完全な春ではない」という、雪の名残を示すアクセントです。和菓子は味わうだけでなく、形や背景を想像し、物語を咀嚼する楽しさもあります。坂本さんが和菓子に強く惹かれたのも、まさにその点でした。試食した小山と宇賀からは、「薄氷を踏んだみたいな食感」「シャリシャリ感が心地よく、余韻がいい」といった声が上がります。これまでに制作した和菓子は、非公開のものも含めて700〜800点ほど。それにもかかわらず、坂本さんは作品の販売をおこなっていません。レストランとのコラボレーションや監修という形でのみ、和菓子を提供しています。その理由について、坂本さんは「創作を最優先にしたい」と話します。ひとりで活動するなか、販売や経営に力を割くことで、新しいものを生み出しにくくなることを避けたかったといいます。坂本さんが和菓子づくりで大切にしているのは、「食べる人、見る人がどんな喜びを感じるか」です。お菓子は喜びそのものだからこそ、そこが揺らいではいけないと語ります。創作のヒントは、特別な場所ではなく、道端の野花や雑草、風の匂い、空気の乾きといった、ごく普通の日常のなかにあります。番組のテーマである「手紙」にちなみ、坂本さんが手紙を書きたくなるのは、誕生日や我が子の七五三といった、人生の節目となるタイミングです。今回、想いを綴った相手は、3歳になった娘でした。＜番組概要＞番組名：日本郵便 SUNDAY'S POST放送日時：毎週日曜 15:00～15:50パーソナリティ：小山薫堂、宇賀なつみ番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/post/番組公式X：@sundayspost1