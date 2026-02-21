長野久義「2年目で首位打者を獲ったときに…」現役時代に侍ジャパン監督・井端弘和からもらった“お祝い品”とは？

◆井端弘和の意外な一面
佐藤：長野さんは、侍ジャパンの井端監督とは本当に関係が深いですよね。
長野：そうですね。2013年のWBCでも一緒でしたし、2014年からジャイアンツでチームメイトとしてもプレーさせてもらいました。
佐藤：井端さんってどんな方ですか？ 野球人としてもそうですけど、性格とかも含めて。
長野：僕が2年目で首位打者を獲ったときに、お祝いをいただいたんですよ。当時はそこまで井端さんとしゃべったこともなかったんですけど、いきなり高級な革靴をくださって。
佐藤：えーっ！ そのときって、井端さんもジャイアンツに……？
長野：いやいや、まだ中日（ドラゴンズ）でプレーしていました。
佐藤：いわゆる他球団のスター選手から！
長野：そうですね。“こんなにかっこいい先輩がいらっしゃるんだな”と思って。あと、塁上でもたまに話しかけてもらったんですけど、井端さん……ちょっと声が小さくて（笑）。
佐藤：ハハハ（笑）！
長野：話しかけられても全然聞こえないときもあったりして（笑）。
佐藤：“塁上”っていうとセカンドですか？
長野：セカンドベースのところですね。
佐藤：じゃあ、ピッタリ横にはいないっていうことですよね。ちょっと遠目で。
長野：そうですね。ただ、ボソボソって言われるので。そのときは「あっ、はい！」って言いながら。その後、ベンチに帰って坂本（勇人）に話したら、やっぱり坂本「声が小さいです」って（笑）。そういう話をしていたのが懐かしいです。でも、本当にかっこ良かったです。
＜番組概要＞
番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜
パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗
放送日時：毎週日曜 8:00～8:30
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/