長野久義「2年目で首位打者を獲ったときに…」現役時代に侍ジャパン監督・井端弘和からもらった“お祝い品”とは？

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野さんの「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野さん自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 2月15日（日）の放送では、長野の元チームメイトで、現在は侍ジャパン（野球日本代表）の監督を務める井端弘和さんとの思い出を語りました。

◆井端弘和の意外な一面

佐藤：長野さんは、侍ジャパンの井端監督とは本当に関係が深いですよね。

長野：そうですね。2013年のWBCでも一緒でしたし、2014年からジャイアンツでチームメイトとしてもプレーさせてもらいました。

佐藤：井端さんってどんな方ですか？ 野球人としてもそうですけど、性格とかも含めて。

長野：僕が2年目で首位打者を獲ったときに、お祝いをいただいたんですよ。当時はそこまで井端さんとしゃべったこともなかったんですけど、いきなり高級な革靴をくださって。

佐藤：えーっ！ そのときって、井端さんもジャイアンツに……？

長野：いやいや、まだ中日（ドラゴンズ）でプレーしていました。

佐藤：いわゆる他球団のスター選手から！

長野：そうですね。“こんなにかっこいい先輩がいらっしゃるんだな”と思って。あと、塁上でもたまに話しかけてもらったんですけど、井端さん……ちょっと声が小さくて（笑）。

佐藤：ハハハ（笑）！

長野：話しかけられても全然聞こえないときもあったりして（笑）。

佐藤：“塁上”っていうとセカンドですか？

長野：セカンドベースのところですね。

佐藤：じゃあ、ピッタリ横にはいないっていうことですよね。ちょっと遠目で。

長野：そうですね。ただ、ボソボソって言われるので。そのときは「あっ、はい！」って言いながら。その後、ベンチに帰って坂本（勇人）に話したら、やっぱり坂本「声が小さいです」って（笑）。そういう話をしていたのが懐かしいです。でも、本当にかっこ良かったです。

