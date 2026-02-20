「大谷翔平選手もそうですけど…」長野久義がWBCで活躍を期待する侍ジャパンメンバーは？

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野さんの「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野さん自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 2月15日（日）の放送では、3月に開幕するWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に出場する侍ジャパン（野球日本代表）について語りました。

◆侍ジャパン・コーチ陣にも注目

佐藤：2月14日から侍ジャパンのWBCに向けた合宿がスタートしております。メンバーには、読売ジャイアンツ時代にチームメイトだった大勢投手や菅野智之投手（現：コロラド・ロッキーズ）、トロント・ブルージェイズに移籍した岡本和真選手。それから、広島東洋カープでチームメイトだった鈴木誠也選手（現：シカゴ・カブス）や小園海斗選手などが入っておりますが、今回の侍ジャパンのメンバーを見ていかがですか？

長野：豪華なメンバーが揃ったなと思います。

佐藤：また、井端弘和監督はどういうふうにチームマネジメントされていますかね？ 前任の栗山（英樹）監督とは全然イメージが違うと思うんですけど。

長野：まあ、コーチに松田（宣浩）さんがいらっしゃるので。

佐藤：熱男さんが！

長野：熱男さんが盛り上げてくれると思います。

佐藤：コーチ陣を見ても、長野さんと関わりの深い方が結構多いですよね。バッティングコーチの村田（善則）さんも一緒にやられていて。

長野：はい。能見（篤史）さんと吉見（一起）も現役時代ずっと対戦していましたし。

佐藤：梵（英心）さんや盟友の亀井（善行）さんもですよね。そういった部分ではコーチ陣もかなり注目ですが、選手でいかがですか？ もう皆さん注目だと思いますが、特に注目している選手は？

長野：もちろん大谷（翔平）選手もそうですけど、ピッチャー陣は初めてメンバー入りした菊池雄星投手（現：ロサンゼルス・エンゼルス）や菅野もいたりしてすごく楽しみですし、野手では鈴木誠也が前回出られなかったので。

佐藤：そうですね、直前のケガで。

長野：今回その思いをぶつけてくれるんじゃないかなと思って、楽しみにしています。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/