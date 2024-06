『ACTORS☆LEAGUE in Games 2024』が11日に千葉・幕張メッセ 幕張イベントホールにて開催された。

『ACTORS☆LEAGUE』は、2021年より続く俳優によるイベントプロジェクト。今年は高野プロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Games』が11日に幕張メッセ 幕張イベントホール、福澤侑プロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Dance』が8月27日に有明アリーナ、岡宮来夢プロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Basketball』が9月3日に東京体育館で開催される。

今回は高野洸率いる「TWILIGHT(トワイライト)」に阿部顕嵐、北園涼、高橋健介、武子直輝、寺山武志、福澤侑、松田昇大が集結。荒牧慶彦率いる「MAGICAL BERO(マジカルベーロ)」には石川凌雅、梅津瑞樹、北村諒、佐奈宏紀、spi、高橋怜也、田中涼星が集まり、対決。解説は佐藤流司・古谷大和、実況は田口尚平、総合演出は植木豪が務め、Legend GamerのKEN THE 390、支配人(オペレーター)のDJ KOOらが出演。さらに謎解きクリエイターの松丸亮吾、配信には黒羽麻璃央、廣野凌大が登場した。

第1戦目の「FOAMSTARS」 では、TWILIGHTが3戦3勝。合間には黒羽が登場し、全員でインディアンポーカーを行うと、最弱の「2」を引いた高橋に加え、ジョーカーを引いた田中もなぜか一緒に罰ゲームでセンブリ茶を飲むことに。

第2戦目の「フルパンプ!」は高野が考案したキャスト陣をモチーフにしたカードゲームで、キャラの強い梅津、ポイントカードや青山学院大学の出席票も持ち込んだ高橋、マイナンバーカードや免許証を出す寺山らが盛り上げつつ、MAGICAL BEROが3勝、TWILIGHTが1勝となった。

その後「なんでもエンタメ研究所」特別研究員として松丸が登場し、会場を巻き込みながら荒牧と福澤を助ける脱出ゲームを実施。全員総当たり勝ち抜き戦となった第3戦目「スーパーボンバーマン R 2」では、TWILIGHTの福澤が4人抜きする活躍を見せるも、荒牧が連勝を止めそこから5人抜きで、高野とリーダー対決に。最後も荒牧が勝利し、6人抜きを達成する快挙で「次のCMは俺かな」と豪語していた。

最終結果は44-34でTWILIGHTが優勝。各賞も発表され、FOAMSTARS賞は阿部、フルパンプ! 賞は武子、スーパーボンバーマン R 2賞は福澤、おいC賞は寺山、MVPは荒牧に決定。高野は「予想を超えてとんでもない展開が見れました。僕もこの『ACTORS☆LEAGUE』は1番テンションが爆発する瞬間だなと思いますし、お客さんにとってもそうであると嬉しいなと思うんですけど、さらにさらに次もやれるのであれば、面白いエンタメを求めて頑張っていきたいと思います」と締めくくった。

