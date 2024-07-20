『Yogibo presents 超RIZIN.3』出場選手登壇記者会見が20日に行われ、朝倉未来、平本蓮、扇久保博正、神龍誠、斎藤裕、久保優太、所英男、 ヒロヤ、芦澤竜誠、皇治、鈴木博昭、YA-MAN、征矢貴、RENA、 ケイト・ロータス、安保瑠輝也、新居すぐるら出場選手が登壇。試合への意気込みを語った。
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🎬【超RIZIN】朝倉未来、平本蓮と距離を保ちつつ にらみ合い 会場を独特の緊張感が包む『Yogibo presents 超RIZIN.3』出場選手登壇記者会見
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