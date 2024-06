フジテレビの夏イベント『お台場冒険王2024~人気者にアイ・LAND~』(7月20日~8月25日、フジテレビ本社ほかお台場・青海周辺エリアで開催)で行われる「めざましライブ」の出演アーティスト第2弾が発表された。

昨年リリースされた「ラブソング」がSNS内総再生数8億再生を突破したマルシィと、番組のマンスリーエンタメプレゼンターも務めたNOAは2年連続の出演。沖縄出身のバンド・かりゆし58は7年ぶりにお台場のステージに帰ってくる。

初出演は、今年2月にデビューした6人組ボーイズグループ・NCT WISH。野外ライブ初参戦となる新“星”A.B.C-Z。「リカ」が話題となった大分発の3ピースバンド・SIX LOUNGE。TikTokで注目された「Obsessed」が記憶に新しいAyumu Imazu。そして2019年からソロアーティストとして活動する渋谷すばる。さらに、8月にデビュー40周年を迎える爆風スランプからサンプラザ中野くんとパッパラー河合が登場する。

最終日となる8月24日は、昨年トップバッターを務めた&TEAM。ダイナミックなパフォーマンスでラストを飾る。

「めざましライブ」出演アーティスト

7月21日(日) JO1 ★

7月22日(月) NCT WISH

7月23日(火) DISH// ★

7月24日(水) BALLISTIK BOYZ ★

7月24日(水) Little Glee Monster ★ ※7月24日は2回開催

7月26日(金) IS:SUE ★

7月27日(土) マルシィ

7月28日(日) ONE N’ ONLY ★

7月31日(水) 超ときめき・宣伝部 ★

7月31日(水) xikers ★ ※7月31日は2回開催

8月5日(月) DXTEEN ★

8月6日(火) Da-iCE×TOKYO GIRLS COLLECTION~ひまわりドリームステージ~ ★

8月8日(木) TWS ★

8月9日(金) Ryubi Miyase ★

8月11日(日) SIX LOUNGE

8月11日(日) MAZZEL ★ ※8月11日は2回開催

8月12日(月) TOMORROW X TOGETHER ★

8月13日(火) SUPER BEAVER ★

8月14日(水) 乃紫 ★

8月15日(木) NOA

8月17日(土) かりゆし58

8月19日(月) サンプラザ中野くん・パッパラー河合(爆風スランプ)

8月20日(火) BOYNEXTDOOR★

8月22日(木) A.B.C-Z

8月22日(木) Ayumu Imazu

8月23日(金) 渋谷すばる

8月24日(土) &TEAM

★…第1弾発表済み