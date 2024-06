フジテレビの夏イベント『お台場冒険王2024~人気者にアイ・LAND~』(7月20日~8月25日、フジテレビ本社ほかお台場・青海周辺エリアで開催)で行われる「めざましライブ」の出演アーティスト第1弾が発表された。

昨年の「めざましライブ」で最多観客数でトリを飾ったJO1が、トップバッターで登場。Little Glee Monsterは夏の「めざましライブ」7年ぶりの出演。常連とも言えるDa-iCEは今年も東京ガールズコレクションとコラボする。

韓国からはTOMORROW X TOGETHER、BOYNEXTDOOR、TWS、xikersという人気グループが勢ぞろい。さらに、BALLISTIK BOYZ、ONE N’ ONLY、DXTEEN、MAZZELというライブパフォーマンスに定評のあるボーイズグループが名を連ねる。

TikTokを中心に「最上級にかわいいの!」が話題の超ときめき・宣伝部、「全方向美少女」で知られる乃紫、今年デビューした注目のガールズグループ・IS:SUEが「めざましライブ」初登場。

マンスリーエンタメプレゼンターも担当した宮世琉弥は、アーティストRyubi Miyaseとして立つ。そして今最もチケットが取れないと言われるロックバンド・SUPER BEAVERが初出演。さらに番組テーマソング「朝、月面も笑っている」を歌うDISH//は、久しぶりに夏の「めざましライブ」に帰ってくる。

「めざましライブ」は、優先観覧券付き『お台場冒険王』1DAYパスポート(2,800円)を事前販売予定。当日購入の『お台場冒険王』1DAYパスポートでも見ることができる(※後方エリアの可能性あり)。

さらなる出演アーティストは『めざましテレビ』内で近日発表予定。

「めざましライブ」出演アーティスト

7月21日(日) JO1

7月23日(火) DISH//

7月24日(水) BALLISTIK BOYZ

7月24日(水) Little Glee Monster ※7月24日は2回開催

7月26日(金) IS:SUE

7月28日(日) ONE N’ ONLY

7月31日(水) 超ときめき・宣伝部

7月31日(水) xikers ※7月31日は2回開催

8月5日(月) DXTEEN

8月6日(火) Da-iCE×TOKYO GIRLS COLLECTION~ひまわりドリームステージ~

8月8日(木) TWS

8月9日(金) Ryubi Miyase

8月11日(日) MAZZEL

8月12日(月) TOMORROW X TOGETHER

8月13日(火) SUPER BEAVER

8月14日(水) 乃紫

8月20日(火) BOYNEXTDOOR