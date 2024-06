ワタナベエンターテインメント所属のお笑い芸人の中で最も面白い芸人を決める「ワタナベお笑いNo.1決定戦2024」の決勝戦が15日、都内で行われ、同大会への出場は今年でラストと宣言していた結成15年目のお笑いコンビ・Aマッソが優勝。大会後に報道陣の取材に応じ、今年2月に村上から改名したむらきゃみは「改名効果が現れたと言えるようになりました」と笑顔を弾けさせた。

Aマッソ

9年目を迎えた今年の「ワタナベお笑いNo.1決定戦」は、ナチョス。、ジグロポッカ、リバーマン、江戸川ジャンクジャンク、Gパンパンダ、チュランペット、ゼンモンキー、ちゃんぴおんず、ファイヤーサンダー、Aマッソの計10組が決勝に進出。

決勝戦は、1stラウンドとして2組ずつのタイマン勝負で計5試合を実施。第1試合:ちゃんぴおんず VS ナチョス。、第2試合:ファイヤーサンダー VS リバーマン、第3試合:Gパンパンダ VS Aマッソ、第4試合:ゼンモンキー VS チュランペット、第5試合:ジグロポッカ VS 江戸川ジャンクジャンクで戦い、ナチョス。、ファイヤーサンダー、Aマッソ、ゼンモンキー、ジグロポッカの5組がファイナルラウンドへ。そして、5組が改めてネタを披露し、Aマッソが優勝に輝いた。

囲み取材で、むらきゃみは「胸がまだ高鳴っていまして、これは今夜中には静まらないと思います」と心境を表現。加納は「詩人やな」とツッコミを入れ、「『M-1』でも『キングオブコント』でも『ナベ1』でも、毎年最悪の気持ちで終わるんです。今年は最悪な気持ちなく終われたなと。嫌な気持ちにならずに終わった大会がなかったのでそれがうれしいです」と語った。

むらきゃみは、改名の効果を聞かれると、「ありましたね! これで証明できる」と声を弾ませ、「改名したあとはいいことはけっこうあったんですよ。前好きやった男から連絡来たとか、靴下をはくときにつっかえへんとか、いいことは続いていたんですけど、これが一番いいことになったんで、改名効果が現れたと言えるようになりました」と満面の笑みを見せていた。