ワタナベエンターテインメント所属のお笑い芸人の中で最も面白い芸人を決める「ワタナベお笑いNo.1決定戦2024」の決勝戦が15日、都内で行われ、結成15年目のお笑いコンビ・Aマッソが優勝。「やったー!」と喜びを爆発させた。

Aマッソ

9年目を迎えた今年は、ナチョス。、ジグロポッカ、リバーマン、江戸川ジャンクジャンク、Gパンパンダ、チュランペット、ゼンモンキー、ちゃんぴおんず、ファイヤーサンダー、Aマッソの計10組が決勝に進出。

決勝戦は、1stラウンドとして2組ずつのタイマン勝負で計5試合を実施。第1試合:ちゃんぴおんず VS ナチョス。、第2試合:ファイヤーサンダー VS リバーマン、第3試合:Gパンパンダ VS Aマッソ、第4試合:ゼンモンキー VS チュランペット、第5試合:ジグロポッカ VS 江戸川ジャンクジャンクで戦い、ナチョス。、ファイヤーサンダー、Aマッソ、ゼンモンキー、ジグロポッカの5組がファイナルラウンドへ。そして、5組が改めてネタを披露し、Aマッソが優勝に輝いた。

加納は「一生優勝しないコンビだと思っていました。けりをつける意味でラストイヤーって言ってみたんです。その結果が出たのかなと思います」と喜び、むらきゃみは「めっちゃ心臓飛び出た!」と心境を表現した。

審査は、審査員と観客の投票で決定。審査員は、審査員長のふかわりょうをはじめ、アンガールズの田中卓志、加地倫三氏、佐久間宣行氏、小松純也氏の5人が務めた。また、俳優の山田裕貴が特別ゲストとして出演した。