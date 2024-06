バンダイスピリッツは、『ゴジラ』より「S.H.MonsterArts ゴジラ (1954) 70周年特別記念Ver.」(13,200円)を発売する。6月3日より予約開始で、2024年11月発売予定。

『ゴジラ』70周年を記念して、「ゴジラ(1954)」がポスターカラーイメージの彩色を施してS.H.MonsterArtsに登場。ゴジラ造形の第一人者である酒井ゆうじ氏による造形・彩色プロデュースにより完全立体化。

当時の映画ポスターをイメージした彩色が施されており、緻密な造形から作り出されるディテールが当時のスーツの印象を再現。交換用手首パーツ左右を使用することで、付属の飛行機を持たせることができる。また、放射熱線エフェクトが付属し、ポスターイメージでのディスプレイを楽しめる。さらに『ゴジラ』70周年を記念した、「ゴジラ70周年記念ロゴ台座」が付属。

TM & (C) TOHO CO., LTD.