バンダイは公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、ソフビフィギュア「ムービーモンスターシリーズ SHIMO & SKAR KINGセット from映画『Godzilla x Kong: The New Empire』」(9,350円/送料・手数料別)の予約受付を5月31日16時に開始する。

本商品は、全世界で大ヒット公開中の映画『ゴジラ×コング 新たなる帝国』に登場する新怪獣「SHIMO(シーモ)」と「SKAR KING(スカーキング)」を、特別仕様で再現したソフビフィギュア。

「シーモ」は、劇中での圧倒的なボリューム感を再現するため、通常のムービーモンスターシリーズよりも大型サイズで造形。全長約30cmのビックサイズで立体化し、セット内容の「スカーキング」や、別売りの「ゴジラ」、「コング」と並べたときの迫力を表現している。

地下空洞を支配する帝王「スカーキング」は、その凶暴な表情や立ち姿の再現にこだわって立体化。全身の毛並みや、身体に巻き付けた武器などの細部にいたるまで、ムービーモンスターシリーズならではの造形と塗装表現で再現した。

予約期間は5月31日16時~7月17日23時を予定。商品の発送は11月を予定している。

※画像は版権元監修中の試作品を撮影したもの。実際の商品とは、多少異なることがある。

(c)2024 Legendary. All Rights Reserved. GODZILLA TM &

(c)TOHO CO., LTD.

(c)MONSTERVERSE TM & ©Legendary