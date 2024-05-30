7月28日に開催される『Yogibo presents 超RIZIN.3』での試合が決定した斎藤裕と久保優太。
実は同い年のふたりが、試合への意気込みや、互いのファイターとしての印象、“超RIZINという大舞台で見せたいもの”を語ってくれた。
（オススメ動画）
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