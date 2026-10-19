元プロ野球選手の石毛宏典氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「【西武黄金時代秘話】石毛宏典さんがダグアウトに初登場!! 後輩、辻さん・清原さんとの関係性は...」に出演。西武時代の先輩後輩関係について語った。

石毛宏典氏が明かす西武時代の先輩後輩の関係

西武時代のチームメイトとの交流について聞かれた石毛氏は、「あの当時のライオンズは僕もそうだったけど、群れなかったんですよ」「誰々派閥的なものも作らなかったし」と回顧。その上で、「群れたのは唯一、僕は東尾さんだけですね」と、先輩の東尾修氏の名前を挙げ、「群れたっていうか、『お前、来いよ』みたいなね。強制的に」と説明した。

一方、工藤公康氏や渡辺久信氏ら後輩については、「逆に工藤、渡辺とか『おい、行くぞ』って言ったら、『私、用事あります』みたいなね」と、誘いを断っていたことを明かすと、MCの堀口文宏と上田まりえも驚きの声をあげた。

続けて、石毛氏は自身が若手だった頃について「僕たちは先輩が絶対で」と振り返り、遠征先などで先輩から急に食事に誘われた場合、たとえ先約があっても断れなかったと説明。例えば、女性とのデートの約束があるときに東尾氏から誘われた場合についても、「僕は女性に断って、東尾さんについていきます」と即答した。

さらに、堀口が「東尾さんがピッチャーのリーダーみたいな印象があった」と話すと、東尾氏については「ピッチャーのリーダーっていうより、ガキ大将が東尾修ですね」と表現し、当時の関係性を振り返っていた。