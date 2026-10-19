元プロ野球選手の石毛宏典氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「【西武黄金時代秘話】石毛宏典さんがダグアウトに初登場!! 後輩、辻さん・清原さんとの関係性は...」に出演。西武時代の先輩後輩関係について語った。

『ダグアウト!!!』場面カット　=BS10提供

『ダグアウト!!!』場面カット　=BS10提供

石毛宏典氏が明かす西武時代の先輩後輩の関係

西武時代のチームメイトとの交流について聞かれた石毛氏は、「あの当時のライオンズは僕もそうだったけど、群れなかったんですよ」「誰々派閥的なものも作らなかったし」と回顧。その上で、「群れたのは唯一、僕は東尾さんだけですね」と、先輩の東尾修氏の名前を挙げ、「群れたっていうか、『お前、来いよ』みたいなね。強制的に」と説明した。

一方、工藤公康氏や渡辺久信氏ら後輩については、「逆に工藤、渡辺とか『おい、行くぞ』って言ったら、『私、用事あります』みたいなね」と、誘いを断っていたことを明かすと、MCの堀口文宏と上田まりえも驚きの声をあげた。

続けて、石毛氏は自身が若手だった頃について「僕たちは先輩が絶対で」と振り返り、遠征先などで先輩から急に食事に誘われた場合、たとえ先約があっても断れなかったと説明。例えば、女性とのデートの約束があるときに東尾氏から誘われた場合についても、「僕は女性に断って、東尾さんについていきます」と即答した。

さらに、堀口が「東尾さんがピッチャーのリーダーみたいな印象があった」と話すと、東尾氏については「ピッチャーのリーダーっていうより、ガキ大将が東尾修ですね」と表現し、当時の関係性を振り返っていた。

【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。

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