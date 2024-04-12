

漫画家T.Jun氏が手がける、webtoon作品『喧嘩独学』。動画配信サイトで喧嘩を独学して成り上がっていく貧弱主人公を描いた本作がアニメ化され、2024年4月10日よりフジテレビ「+Ultra」にて放送する。

同作に出演する、丹羽哲士（志村光太役）、岡本信彦（金子亨役：通称カネゴン）、ファイルーズあい（八潮秋役）、石川由依（朝宮夏帆役）、石川界人（新庄玲央役）に作品の見どころや共演の感想など話を聞いた。

TVアニメ『喧嘩独学』

放送日時：2024年4月10日（水）より、毎週水曜日24:55～

放送局：フジテレビ「＋Ultra」枠

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