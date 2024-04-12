フジテレビの人気番組の映画化『逃走中 THE MOVIE』の特報が公開され、JO1から川西拓実、木全翔也、金城碧海が、FANTASTICSからは佐藤大樹、中島颯太、瀬口黎弥がメインキャストを務める事が明らかになった、
『逃走中 THE MOVIE』
2024年7月19日（金）全国ロードショー
配給：東映
(C)2024 フジテレビジョン 東映 FNS27社
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🎬『逃走中』が映画化！参戦の超人気ボーイズグループとは⁉︎ 『逃走中 THE MOVIE』
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