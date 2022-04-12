お笑いコンビ・EXIT(りんたろー。、兼近大樹)が3月30日、東京・墨田区で実施されたグローバル旗艦店「くら寿司 スカイツリー押上駅前店」の記者発表会に、特別ゲストとして登場。発表会後の2人を直撃取材した。
（記事＆写真）
📸EXITりんたろー。小学時代からチャラ男!?「1クラスに2人彼女いました」
https://news.mynavi.jp/article/20220330-2307531/
（オススメ動画）
🎬EXITに陣内がダメ出し、会場大爆笑「ポンを忘れたんかお前ら」 グローバル旗艦店「くら寿司 スカイツリー押上駅前店」記者発表会・新店舗報道公開
https://youtu.be/PQcHC1lb83c
🎬JO1白岩瑠姫がボケ、EXITがさらに乗っかる 発端の緑黄色社会・長屋晴子は爆笑 『オールナイトニッポン』『オールナイトニッポンX(クロス)』パーソナリティ発表記者会見
https://youtu.be/SOwgLZzGauQメ動画）
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