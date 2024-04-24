鈴木亮平、森田望智、安藤政信、木村文乃、佐藤祐市監督、小室哲哉らが23日、 Netflix 映画『シティーハンター』ワールドプレミアイベントに登場。作品の魅力や、撮影の裏話を語った。
Netflix 映画『シティーハンター』
4月25日(木) よりNetflixにて世界独占配信
(C)北条司／コアミックス 1985
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🎬鈴木亮平、ブルーカーペットで熱烈ファンサービス！あまりの近距離にファンがたまらずもっこり Netflix 映画『シティーハンター』ワールドプレミアイベント
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