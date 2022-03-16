2022年度『オールナイトニッポン』『オールナイトニッポンX(クロス)』パーソナリティ発表記者会見が16日に都内のニッポン放送にて行われ、Creepy Nuts、乃木坂46・久保史緒里
、緑黄色社会・長屋晴子、JO1・白岩瑠姫、EXITが出席した。
（オススメ動画）
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https://youtu.be/xrCLDVNatiY
🎬【一挙公開】JO1“るきたく”白岩瑠姫&川西拓実、プレゼンターの大役！緊張しながら20位から11位までのトレンドをイケボで発表 『2021』
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