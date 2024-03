フジテレビの動画配信サービス・FODでは、中国ミニドラマ『虚顔~偽れる顔と真実の愛~』と『最強の花嫁~恋の処方箋~』を、4月1日0時から独占見放題配信する。

長編のイメージがある中国ドラマだが、このミニドラマは話数が少なく、短尺のため気軽に見始めることができるジャンル。エンタメ性の高いストーリーが多いため、アジアのみならず、北米でも注目されており、今回はその中でも人気の2作品を配信する。

『虚顔~偽れる顔と真実の愛~』は、2022年に制作されたドラマで、相国府の長女、沈沁(しん・しん)が、政略結婚から逃れるため、主人公の絵師十七(じゅうしち)を騙し、顔を入れ替えてしまうことから始まる運命的なラブストーリー。顔を入れ替えられた十七は、沈沁の政略結婚の相手、蕭寒声(しょう・かんせい)と会うことになるが、萧寒声は、十七の命を救った恩人であり、十七の初恋の相手だった…。

『最強の花嫁~恋の処方箋~』は、2022年に制作されたドラマ。育ての親でもあり恩返しをしたいと思う義兄・周翰(しゅう・かん)と、恋心を抱いてしまった暗殺対象である凌家の御曹司・斉燁の間で板挟みになってしまった主人公・玥流盈(げつ・りゅうえい)が繰り広げるラブコメ時代劇となっている。

(C)2022 China Huace Global Media Co., Ltd.

(C)2022 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.