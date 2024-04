フジテレビの動画配信サービス・FODでは、大型ロックフェスティバル『VIVA LA ROCK 2024』(5月3日~6日、さいたまスーパーアリーナ)をライブ配信する『ビバラ!オンライン2024』を、PPV(ペイ・パー・ビュー)で提供する。

『VIVA LA ROCK 2024』

『ビバラ!オンライン2024』は、“STAR STAGE”、“VIVA! STAGE”、“CAVE STAGE”から一部アーティストのライブ映像や、各日MCを迎え、配信でしか観られないトークセッションの模様などを配信予定。例年同様、見逃し配信も予定しており、各日程の翌日12時から1週間後の23時59分まで視聴できる。

最終配信ラインナップとして44組のアーティストが発表された。1日目にはアニメ『マッシュル-MASHLE-』の楽曲を担当し、世界的に話題を集めるCreepy Nutsに加え、若者から絶大な支持を集めるBE:FIRSTの出演が決定。

2日目は独創的な世界観が人気の秋山黄色、3日目は新進気鋭の現代バンド・PEOPLE 1などが登場。4日目もパーカーズなど次世代の注目バンドが出演するほか、バンドマンたちのトークセッションも予定されている。

■配信スケジュール

<ライブ配信>

5月3日(金・祝)10:00~配信開始 10:20~オープニングトーク、10:40開演

5月4日(土・祝)10:15~配信開始 10:30~オープニングトーク、10:40開演

5月5日(日・祝)10:15~配信開始 10:30~オープニングトーク、10:40開演

5月6日(月・休)10:15~配信開始 10:30~オープニングトーク、10:40開演



※生配信の時間は予定のため、予告なく変更となる可能性あり

※追っかけ再生はなし

<見逃し配信>

5月3日(金・祝)公演:5月4日(土・祝)12時~5月10日(金)23時59分まで

5月4日(土・祝)公演:5月5日(日・祝)12時~5月10日(金)23時59分まで

5月5日(日・祝)公演:5月6日(月・休)12時~5月10日(金)23時59分まで

5月6日(月・休)公演:5月7日(火)12時~5月10日(金)23時59分まで

■出演アーティスト

<5月3日(金・祝)>

Aile The Shota / Creepy Nuts / Kroi / SKY-HI / STUTS / DURDN / Chilli Beans. / とた / HYDE / Haruy / BE:FIRST / Hedigan's / MONO NO AWARE / 離婚伝説 / レトロリロン / Aile The Shota(トーク) / Chilli Beans.(トーク)

<5月4日(土・祝)>

秋山黄色 / ALI / imase / Conton Candy / 鉄風東京 / Tempalay / NIKO NIKO TAN TAN / ブランデー戦記 / BREIMEN / ALI(トーク) / imase(トーク) / Conton Candy(トーク) /鉄風東京(トーク) / NIKO NIKO TAN TAN(トーク) / ブランデー戦記(トーク) / BREIMEN(トーク)

<5月5日(日・祝)>

くじら / Chevon / SHISHAMO / 帝国喫茶/ なきごと/ PEOPLE 1 / WurtS / くじら(トーク) / なきごと(トーク) / フレデリック(トーク) / WurtS(トーク)

<5月6日(月・休)>

Age Factory /coldrain / Survive Said The Prophet / そこに鳴る / パーカーズ / プッシュプルポット/ KUZIRA(トーク) / coldrain(トーク) / Survive Said The Prophet(トーク) /そこに鳴る(トーク)/ 10-FEET(トーク) / パーカーズ(トーク) / Fear, and Loathing in Las Vegas(トーク) / 04 limited Sazabys(トーク) / プッシュプルポット(トーク) / The Bonez(トーク) / The Ravens(トーク)

※出演アーティストは予告なく変更になる場合あり

■番組MC

5月3日(金・祝):三原勇希

5月4日(土・祝):保井ひろゆき

5月5日(日・祝):ダイノジ

5月6日(月・休):やべきょうすけ