フジテレビの動画配信サービス・FODでは、大型ロックフェスティバル『VIVA LA ROCK 2024』(5月3日～6日、さいたまスーパーアリーナ)をライブ配信する『ビバラ!オンライン2024』を、PPV(ペイ・パー・ビュー)で提供する。

『VIVA LA ROCK 2024』

『ビバラ!オンライン2024』は、“STAR STAGE”、“VIVA! STAGE”、“CAVE STAGE”から一部アーティストのライブ映像や、各日MCを迎え、配信でしか観られないトークセッションの模様などを配信予定。例年同様、見逃し配信も予定しており、各日程の翌日12時から1週間後の23時59分まで視聴できる。

最終配信ラインナップとして44組のアーティストが発表された。1日目にはアニメ『マッシュル-MASHLE-』の楽曲を担当し、世界的に話題を集めるCreepy Nutsに加え、若者から絶大な支持を集めるBE：FIRSTの出演が決定。

2日目は独創的な世界観が人気の秋山黄色、3日目は新進気鋭の現代バンド・PEOPLE 1などが登場。4日目もパーカーズなど次世代の注目バンドが出演するほか、バンドマンたちのトークセッションも予定されている。

■配信スケジュール

＜ライブ配信＞

５月３日（金・祝）10:00～配信開始 10:20～オープニングトーク、10:40開演

５月４日（土・祝）10:15～配信開始 10:30～オープニングトーク、10:40開演

５月５日（日・祝）10:15～配信開始 10:30～オープニングトーク、10:40開演

５月６日（月・休）10:15～配信開始 10:30～オープニングトーク、10:40開演



※生配信の時間は予定のため、予告なく変更となる可能性あり

※追っかけ再生はなし

＜見逃し配信＞

５月３日（金・祝）公演：５月４日（土・祝）12時～５月10日（金）23時59分まで

５月４日（土・祝）公演：５月５日（日・祝）12時～５月10日（金）23時59分まで

５月５日（日・祝）公演：５月６日（月・休）12時～５月10日（金）23時59分まで

５月６日（月・休）公演：５月７日（火）12時～５月10日（金）23時59分まで

■出演アーティスト

＜５月３日(金・祝)＞

Aile The Shota / Creepy Nuts / Kroi / SKY-HI / STUTS / DURDN / Chilli Beans. / とた / HYDE / Haruy / BE:FIRST / Hedigan's / MONO NO AWARE / 離婚伝説 / レトロリロン / Aile The Shota（トーク） / Chilli Beans.（トーク）

＜５月４日(土・祝)＞

秋山黄色 / ALI / imase / Conton Candy / 鉄風東京 / Tempalay / NIKO NIKO TAN TAN / ブランデー戦記 / BREIMEN / ALI（トーク） / imase（トーク） / Conton Candy（トーク） /鉄風東京（トーク） / NIKO NIKO TAN TAN（トーク） / ブランデー戦記（トーク） / BREIMEN（トーク）

＜５月５日(日・祝)＞

くじら / Chevon / SHISHAMO / 帝国喫茶/ なきごと/ PEOPLE 1 / WurtS / くじら（トーク） / なきごと（トーク） / フレデリック（トーク） / WurtS（トーク）

＜５月６日(月・休)＞

Age Factory /coldrain / Survive Said The Prophet / そこに鳴る / パーカーズ / プッシュプルポット/ KUZIRA（トーク） / coldrain（トーク） / Survive Said The Prophet（トーク） /そこに鳴る（トーク）/ 10-FEET（トーク） / パーカーズ（トーク） / Fear, and Loathing in Las Vegas（トーク） / 04 limited Sazabys（トーク） / プッシュプルポット（トーク） / The Bonez（トーク） / The Ravens（トーク）

※出演アーティストは予告なく変更になる場合あり

■番組MC

５月３日（金・祝）：三原勇希

５月４日（土・祝）：保井ひろゆき

５月５日（日・祝）：ダイノジ

５月６日（月・休）：やべきょうすけ