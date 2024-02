フジテレビの動画配信サービス・FODでは、中国ミニドラマ『ロマンスは一目惚れから』と『令嬢メイド~愛と復讐の果て~』を、3月1日0時から独占見放題配信する。

中国のドラマというと長編というイメージがあるが、中国ミニドラマは、話数が少なく、短尺のため気軽に見始めることができる作品。エンタメ性の高いストーリーが多いためアジアのみならず、北米でも注目されているフォーマットだ。

『ロマンスは一目惚れから』は、2022年に制作されたドラマで、主人公の女社長ロンロンが、大学生のツォンベイに一目ぼれすることから始まる物語。ロンロンは会社の会長から政略結婚のためにお見合いをするよう命じられるが、その相手は一目ぼれした相手ツォンベイだった。しかし、偶然と思われた出会いとお見合いは…。

『令嬢メイド~愛と復讐の果て~』は、2022年に制作されたドラマで、何者かに一家を滅ぼされ復讐を誓う令嬢・聴瑶(ていよう)と、その行く手を阻む御曹司との愛憎渦巻くラブロマンス復讐劇。一家を襲撃した犯人は…。また、聴瑶の恋の行方は…。

【編集部MEMO】

FODでは他にも、『オオカミ君王とひつじ女王』『如意芳霏~夢紡ぐ恋の道~』『恋愛画師 オー!マイ・スイート・ライアー』『天官の継承者 ディン・ユンチー ~ 秘宝と愛の物語』『恋のフルスロットル 私たちの青春白書』といった中国ドラマを配信している。

(C)2022 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.