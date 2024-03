フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国映画『コンフィデンシャル:国際共助捜査』を22日0時から独占見放題配信する。

同作は、2022年に韓国で制作・公開され、日本では2023年に劇場公開されたアクション映画。韓国では公開から5週連続で1位を獲得し大きな話題となった。

北朝鮮の特殊捜査員、韓国のベテラン刑事、アメリカのFBI捜査官という、3カ国から3人のエキスパートが、それぞれの思惑を秘め北朝鮮から逃亡した国際犯罪組織のリーダーを追いかける。

2017年に公開され大ヒットしたアクション映画『コンフィデンシャル:共助』の続編となり、メインキャストは前作に引き続いて出演する『愛の不時着』の主演を務めたヒョンビン、ユ・ヘジン、イム・ユナ(少女時代)、そして本作からダニエル・ヘニー、チン・ソンギュらが加わっている。

■ストーリー

韓国に降り立った、北朝鮮のエリート特殊捜査員リム・チョルリョン。彼の任務は、北から逃亡した国際犯罪組織のリーダーと消えた10億ドルを追うこと。北から「国際共助捜査」の要請があり、捜査の失敗により左遷されていた南の破天荒なベテラン刑事カン・ジンテは、現場復帰をかけ相棒に志願する。実は2人は2度目のタッグで、チョルリョンに恋するジンテの義妹ミニョンは、彼との再会を心待ちにしていた。互いの真の目的や機密情報を隠しながらも、リーダーの隠れ家に踏み込んだ時、FBI捜査官のジャックが現れる。激しい争いの果てにチームを組み直した3者・3国の前に、驚愕の黒幕が立ちはだかる―。

