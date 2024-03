TBSで毎週金曜日に放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』。3月29日の放送は番組史上初の3時間スペシャルとして、春のユニバーサル・スタジオ・ジャパンでロケを敢行する春休み特別企画を届ける。

Snow Manがユニバーサル・スタジオ・ジャパンへ

9人全員でユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れるのは、Snow Man結成以来初。念願叶ったメンバーたちは、束の間の春休みを満喫できることに大喜び。オープニングからテンションMAXで、「マジで今日楽しみにしてた!」(ラウール)と期待に胸を膨らませる。

そして、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのシンボル「ユニバーサル・グローブ」の前で、人気キャラクターのウッディ・ウッドペッカー、ウィニー・ウッドペッカー、スヌーピー、ハローキティと一緒に記念撮影をして大はしゃぎ。

『それスノ』初の3時間SPとなる今回、果たしてSnow Manはユニバーサル・スタジオ・ジャパンをどのように満喫したのか?

【編集部MEMO】

『それSnow Manにやらせて下さい』は、2020年3月にSnow Man初の冠番組として特番で誕生し、同年4月からは動画配信サービス「Paravi」でレギュラー配信が開始。翌2021年元日に放送された初の全国ネットでの特番を経て、同年4月から地上波でのレギュラー放送がスタートした。日曜13時の枠で放送されていたが、2023年4月より金曜20時の枠に移動した。

