フジテレビの動画配信サービス・FODでは、6日から開催される『2024 JリーグYBCルヴァンカップ』の注目カードを、FODプレミアムでライブ配信する。

Jリーグ、天皇杯と並び、国内サッカー3大タイトルの1つであるYBCルヴァンカップ。昨シーズンまで主にJ1クラブが参加していたが、J2、J3クラブとの試合機会を創出し、リーグ全体の価値向上に寄与するため、今シーズンからJ1リーグからJ3リーグまでの全60クラブが参加する新たな方式となった(ACLのノックアウトステージに出場する3クラブ~川崎F、横浜FM、甲府は、9月以降の準決勝となる「プライムラウンド」から参加)。

「ファーストラウンド」の試合は、全57チーム(川崎F、横浜FM、甲府を除く)が、10ブロックに分かれ、原則として下位リーグのチーム(同一リーグの場合は2023シーズンの順位が下位のチーム)のホームスタジアムで、一発勝負のトーナメント方式で行われる。下位リーグのサポーターにとっては自分たちが応援するクラブがJ1リーグの強豪に挑む試合を見られ、ジャイアントキリングの可能性も高まり、ルヴァンカップが新たな視点で注目を集めている。

■配信スケジュール

・3月6日(土)1stラウンド 1回戦

アスルクラロ沼津 VS ベガルタ仙台:19時キックオフ

ギラヴァンツ北九州 VS 大分トリニータ:19時キックオフ

ザスパ群馬 VS SC相模原:19時キックオフ

・3月13日(土) 1stラウンド 1回戦

いわてグルージャ盛岡 VS 栃木SC:18時キックオフ

FC大阪 VS いわきFC:19時キックオフ

AC長野パルセイロ VS 徳島ヴォルティス:19時キックオフ



※以降の対戦カードは決定次第発表

※配信スケジュールは予告なく変更になる場合あり