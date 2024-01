globeのマーク・パンサーとKEIKOがパーソナリティを務める、OBSのラジオ番組『JOY TO THE OITA+』の公式本『RADIO JOY TO THE OITA+ OFFICIAL BOOK』(ワニブックス 1,980円)が、3月7日に発売される。

『RADIO JOY TO THE OITA+ OFFICIAL BOOK』(ワニブックス)

2023年1月からスタートしたOBS『JOY TO THE OITA+』。マーク・パンサー、KEIKO、OBS 賎川寛人アナウンサーが大分の魅力、他愛のない話、そしてglobeの楽曲にまつわる話題などのトークを展開している。

放送開始1周年を記念して発売される同作は同番組の傑作編。マークとKEIKOが出演して話題になった『OBS 70th 感謝祭「Fun+Peak!!」』のイベントレポート、大分観光&グルメスポットに加え、ソロインタビューと2万5,000字に及ぶ「マーク・パンサー×KEIKO×賎川寛人スペシャル対談」など盛りだくさんの内容になっている。

コメントは以下の通り。

■マーク・パンサー

globeファンは、100パー買いなさい。1冊は読むため1冊は永久保存。そう、これまでの僕たちの作品を買ってくれたように。

■KEIKO

本が出るのはすごくうれしいです。2024年はロケにも挑戦したいので、ぜひ『JOY TO THE OITA+』も毎週、聴いてください。

■賎川寛人アナ

radikoで県外の方も聴くことができるので、この本をきっかけに『JOY TO THE OITA+』を知った方にぜひ聴いていただきたいです。

【編集部MEMO】

『JOY TO THE OITA+』(毎週月曜日19:30~20:10)は、マーク・パンサー、KEIKO、OBS 賎川寛人アナウンサーがパーソナリティを務めるOBS(大分放送)のラジオ番組。2022年7月4日に前身番組『JOY TO THE OITA』の生放送中にKEIKOが生電話でサプライズ出演し、大きな話題を集めた。その後、同年11月のスタジオ出演を経て、2023年1月より、KEIKOがレギュラーとなり、現在の番組名となった。