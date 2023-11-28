元プロ野球選手で野球解説者の仁志敏久氏が22日、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん』で公開された動画「【大解剖】松井と清原の本当の仲! 由伸とコソコソしてたのは? 2000年日本一巨人軍の人間関係を仁志と尚成が赤裸々告白! 最も世渡り上手な男とは!? 【仁志敏久さんコラボ(2)】」に出演。清原和博氏のバッティングについて語った。
仁志氏は今回、高橋尚成氏とともに、2000年の巨人メンバーの相関図を作成。当時の監督だった長嶋茂雄氏、ヘッドコーチの原辰徳氏らを中心に、松井秀喜氏や清原氏をはじめとする主要選手の名前を挙げていき、それぞれの関係性を整理していった。
その中で、高橋由伸氏のバッティングについて「由伸は天才」「バッティング練習をゲージの後ろから見てたら、『えっ! そこをそうやって打つの!?』『それでそんなに飛んでいくの!?』みたいな感じ」と絶賛する仁志氏に対し、尚成氏が「キヨさんは?」と尋ねることに。
この質問に対し、仁志氏は「キヨさんも由伸の右版みたいな感じ」と自身の印象を答え、「本当に崩れない。崩れて打つタイプじゃないんだよね。うまく自分のフォームに引き込んでボールを打つんだけど、右中間とか左中間に飛ばした時に、すごい飛ぶ。理想的」と手放しで称賛していた。
【編集部MEMO】
巨人やメジャーリーグで活躍した高橋尚成氏。YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん』では、宮本慎也氏や谷繁元信氏、上原浩治氏をはじめとする球界のレジェンドとの対談動画が人気を博しているほか、古田敦也氏の公認弟子でもあるギャル系野球女子めいちゅんとのコラボ動画「【検証】高橋尚成の全力スクリューでめいちゅんビタ止め阻止できるのか!? 硬球での本気投球解禁でガチンコ対決! これがメジャーの強打者を翻弄した魔球だ!【衝撃】」の再生回数が99万回を超えるなど、注目を集めている。