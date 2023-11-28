元プロ野球選手で野球解説者の仁志敏久氏が22日、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん』で公開された動画「【大解剖】松井と清原の本当の仲! 由伸とコソコソしてたのは? 2000年日本一巨人軍の人間関係を仁志と尚成が赤裸々告白! 最も世渡り上手な男とは!? 【仁志敏久さんコラボ(2)】」に出演。清原和博氏のバッティングについて語った。

清原和博氏

仁志氏は今回、高橋尚成氏とともに、2000年の巨人メンバーの相関図を作成。当時の監督だった長嶋茂雄氏、ヘッドコーチの原辰徳氏らを中心に、松井秀喜氏や清原氏をはじめとする主要選手の名前を挙げていき、それぞれの関係性を整理していった。

その中で、高橋由伸氏のバッティングについて「由伸は天才」「バッティング練習をゲージの後ろから見てたら、『えっ! そこをそうやって打つの!?』『それでそんなに飛んでいくの!?』みたいな感じ」と絶賛する仁志氏に対し、尚成氏が「キヨさんは?」と尋ねることに。

この質問に対し、仁志氏は「キヨさんも由伸の右版みたいな感じ」と自身の印象を答え、「本当に崩れない。崩れて打つタイプじゃないんだよね。うまく自分のフォームに引き込んでボールを打つんだけど、右中間とか左中間に飛ばした時に、すごい飛ぶ。理想的」と手放しで称賛していた。