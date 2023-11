ジュエリーブランド「Canal 4℃」はこのほど、ブランド初となる、「すみっコぐらし」とのコラボレーションジュエリーを企画。11月20日より、公式オンラインショップおよびCanal 4℃一部店舗にて、受注販売を開始している。

初めてのコラボレーションとなる「Canal 4℃」×「すみっコぐらし」。人気のすみっコたちがそれぞれのイメージカラーのストーンを抱きかかえたように円になって覗くネックレスや、すみっコ×みにっコの組み合わせに癒されるピアス、「たぴおか」たちが仲良く寄り添うブレスレットなど、見るたびについ微笑んでしまいそうな愛おしいジュエリーたちが登場。ネックレスの裏側にも顔が隠されているなど、細部にまでファンの心をくすぐるアイテムが揃っている。

受注対象期間は、「公式オンラインショップ」が11月29日12時まで、「Canal 4℃」の店舗(新宿マルイ本館店/有楽町マルイ店/越谷レイクタウン店/タカシマヤゲートタワーモール店/なんばマルイ店)は11月28日までとなっており、それぞれ、2024年2月22日以降に、順次発送・店舗引き渡しとなる。

(左)SV(PGc) Necklace / CZ、(右)SV(PGc)Ring Cuff / CZ

SV(PGc) Necklace / CZ

上から「ぺんぎん?」「とんかつ」「とかげ」「ねこ」「しろくま」が輪になって顔を並べるネックレス。19,800円。

SV(PGc)Ring Cuff / CZ

コロコロとすみっコたちが転がるリングカフ。肌馴染みのいいピンクゴールドカラーで大人かわいい表情に。15,400円。

(左)SV(PGc) Necklace / CZ 、(中央)SV(PGc) Necklace / CZ 、(右)SV(PGc) Pierced Earring / CZ ※ポスト部分素材:K10PG

SV(PGc) Necklace / CZ

「ねこ×ざっそう」が寄り添う優しい印象のネックレス。ハートのストーンの裏に、隠れた顔がちらりと覗く仕掛けも。17,600円。

SV(PGc) Necklace / CZ

「とかげ×にせつむり」のラリエットネックレスは、「にせつむり」の殻をブルーのカラーストーンで表現。19,800円。

SV(PGc) Pierced Earring / CZ

「しろくま×ふろしき」のジャケットピアスは、耳回りに寄り添うキュービックジルコニアが横顔に新鮮なきらめきをプラスする。14,300円。

(左)SV(PGc) Ring / CZ、(右)SV(PGc) Bracelet / CZ

SV(PGc) Ring / CZ

イメージカラーの淡色のストーンと一緒に「えびふらいのしっぽ×あじふらいのしっぽ」が寄り添うピンキーリング。15,400円。

SV(PGc) Bracelet / CZ

首をかしげる3つの「たぴおか」がちらりと見つめるブレスレットは、ストーンが動くたびにさりげなく揺れる。16,500円。

なお、同コラボジュエリーを購入すると、淡いグリーンカラーに「すみっコぐらし」のロゴが輝く特別感のある限定オリジナルパッケージで包んでもらえるという。数量限定。

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.