イオンは、ブラックフライデーセール開催の11月17日より順次、「イオン」「イオンスタイル」(約298店舗)と「イオンスタイルオンライン」にて、TVアニメ『SPY×FAMILY』のアーニャ・フォージャー7種類・サンリオのキャラクター「シナモロール」7種類・「すみっコぐらし」5種類・「星のカービィ」3種類の計22種類のキッズコスメを新発売する。

イオンでは、人気キャラクターをデザインした“マニキュア”や“色付リップクリーム”“アイシャドウパレット”などを発売。当商品は水や石けんで落とせるので、子どもの肌に負担なくおしゃれを楽しむことができる。

TVアニメ『SPY×FAMILY』のアーニャ・フォージャーの「色付きリップクリーム(ピンク)」(748円)は、ストロベリーの香り付き、ほんのり色付くリップクリーム。石けんで落とすことができる。

「はがせるマニキュア3本セット」(1,100円)は、はがせるマニキュアなので、水やぬるま湯で簡単に落とすことができる。

「チャーム付リップ&ハンドクリーム」(1,320円)は、ラバーチャームとモコモコチャーム付き。カバンに付けられるので外出時の携帯に便利。

(C)遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会

(C)'23 SANRIO (L)

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. KB23-P5950