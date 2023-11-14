11月9日、都内で『第40回ベストジーニスト2023』授賞式が行われ選出された、菅田将暉、池田美優、松重豊、飯豊まりえ、富樫勇樹、和田明日香、市川染五郎、莉子、VTuberの叶が登場した。
（オススメ動画）
🎬みちょぱ、草なぎ剛に勧められ高級ジーンズを購入！「間違いない」と後悔ナシ 『第40回ベストジーニスト2023』授賞式
https://youtu.be/Q2nF4SN8R3o
🎬菅田将暉、2年連続『ベストジーニスト』受賞！みちょぱも大胆な肌見せスタイル登場 『第40回ベストジーニスト2023』授賞式
https://youtu.be/q9hkAmy2EJY
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