阪神の藤川球児監督が、YouTubeチャンネル『サンテレビ』で公開された動画「【工藤は来年以降が重要…石井は先発転向?】教えて藤川監督! リリーフ投手篇 #熱血タイガース党」に出演。リリーフ陣の起用やチーム作りについて、自身の考えを語った。

藤川球児監督

藤川球児監督がリリーフ陣の起用について語る

リリーフ陣について、「抑えも3人の投手が主に務めましたけど、理想は固めたいというところはありますか?」と聞かれると、藤川監督は「ですけど、開幕で固まってるチームで強いチームは見たことないですね」と持論を展開。「6月ぐらいに動きを固めていく時期に入るのが(いい)。現役の時から僕はそう思ってやっていましたので。じゃないと必ず最後に垂れるので」と、その理由を説明した。

さらに、藤川監督は「戦いながら、工藤とか木下のような新戦力を出していくのはすごく大きな賭けでして」と明かしながら、「でも本当に選手がその賭けに勝ってくれた。バッテリーコーチ含めて、ブルペンコーチ含めて、みんなで支えながら、ドリス、岩崎から木下、工藤へっていうのを遂行してくれたっていうのは、監督としては非常にありがたかった」と感謝を口にした。

そして、来シーズンについても、「ガタガタガタガタ作りながら、最初はきれいじゃないけど、気づけば『あれ、なんか出来上がってきたな』ってなると強いと思います」と展望を語り、「最初から決まってたら危険だと思いますね」と改めて強調していた。