「その日から、何事にも粛々と取り組む人間になりました」――アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が5日、文化放送のラジオ番組『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。“親の一言”で無邪気にはしゃげなくなってしまったリスナーからのメールを紹介した。

吉田仁人

リスナーから寄せられた“親に言われた理不尽な一言”を紹介

この日の放送では、“親に言われた理不尽な一言”を紹介。あるリスナーは、家族ではじめて行った“夢の国”を振り返り、「テーマパーク特有の雰囲気にワクワクが止まらなくなった私は、“見て! すごい! 楽しいね! ”とはしゃぎまくっていた」と回想。しかし、父親から、「あんま調子乗んなよ」と釘を刺されてしまったそうで、「ここで調子に乗らなければ、いつ調子に乗るのだろう。その日から、無邪気にはしゃぐことなく、何事にも粛々と取り組む人間になりました」と悲しい思い出をつづった。

父親が放った冷たい一言に、吉田は「怖っ!」「これは効くよ。厳しいね～」と絶句。「そこまでの積み重ねもわかんないから、一概には言えない。宿題もやらない、プリントも出さない、給食費は持って帰ってくる。何してんだよ! からの“あんま調子乗んなよ”かもしれない」と父親の心情を想像しながらも、「かなり厳しい一言。その日ぐらいは、見過ごしてあげてもいいじゃない? ってちょっと思うよね(笑)。いや、おもろいっすね～」と同情して結んでいた。