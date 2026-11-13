「子供のころ『いいとも!』ごっこをして遊んでいたら……」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が5日、文化放送のラジオ番組『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。タモリのものまねで“激怒”されたエピソードに同情した。

吉田仁人

母が激怒したのは、大御所司会者のモノマネが原因

この日の放送では、リスナーから寄せられた“親に言われた理不尽な一言”を紹介。「子供のころ、『いいとも!』ごっこをして遊んでいたら、温厚な母に“タモさんのものまねをするな! ”と理不尽に怒られました。母がタモさんに恨みでもあったのか、今でも不明ですが、後にも先にもあんなに怒られたのはあれっきりです」と明かしたリスナーに、吉田は、「どんだけ怒ったんだよ⁉ どんぐらい怒ったの……?」とビックリ。

なぜ激怒されたのかわからないまま、「それ以来、タモさんを見ると“怒られる! ”と身構えてしまい、ちょっと気まずいです」と明かしたリスナー。吉田は、「こんにちは～」「髪切った?」「これ貼っといて」とタモリのものまねを披露しながら、「単に、(母親の)気分が悪かった? 人だな～(笑)。まあ、そうだろうな。だって、どこも腹が立つものまねの要素ないもんね」と理不尽に怒られたワケを想像していた。