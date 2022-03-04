女優の新木優子が出演する、クレイビューティーブランド「DROAS」の新WEBCM『泥シャン、よくない？編』『サラサラチャレンジ宣言編』公開された。
（オススメ動画）
🎬【ほぼ事件】新木優子、脚が長すぎてカメラに収まらない！お腹チラリで“抜け感”もバッチリ！第38回ベストジーニスト2021授賞式
https://youtu.be/O8nmQ1Gw5W4
🎬新木優子、”サラサラ”ロングヘアで透明感溢れる美貌披露「DROAS」新CM『サロン・ドロアス編』公開
https://youtu.be/kPqVD8skRl0
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi