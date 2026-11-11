「たくさんの方に曲を聴いていただけたってことだから」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が5日、文化放送のラジオ番組『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。「現代用語の基礎知識選 2026T&D保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート30語入りを喜んだ。

  • 吉田仁人

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昨年は「ビジュイイじゃん」今年は「好きすぎて滅!」　2年連続ノミネート

年末恒例の「新語・流行語大賞」。今年は、「りくりゅう」「ちいかわ(現象)」「パンチくん」「酷暑日」「NISA貧乏」「ドパガキ」などのほか、M!LKの楽曲名「好きすぎて滅!」がノミネートされ、吉田は、「すごいですね。これすごいよね!」と歓喜。昨年も、「イイじゃん」の歌詞「ビジュイイじゃん」がノミネートされており、「2年連続でM!LKの曲名が入るってさ。たくさんの方に曲を聴いていただけたってことだから」とうれしそうに話した。

また、スタッフに“大賞予想”を求められると、「『パンチくん』もほっこりで有名だったし。それこそ、『setlog(セットログ)』とかも……どれかな～?」と逡巡しながら、「まあ、『好きすぎて滅!』かな」とキッパリ。すぐさま、「本人が言って、あとで本人が恥かくやつ(笑)」と自重しながら、「エンタメが獲るときも、もちろんありますから。でも、ノミネート30語だけでも、僕は十分すぎるなっていう風に思いますけどね」と謙虚に語った。

さらに、吉田は、毎年12月に京都・清水寺で発表される「今年の漢字」にも言及。「俺はね、これいちるの望みがあるんだよね」とほくそ笑み、「デカい筆で“さんずい”書いたら、ああ～! 来た～! って(笑)」と妄想。実は、「今年の漢字」に“滅”が選ばれることを期待しているようで、「そうなったら爆笑するけどね。もうすごいことになる。寺で“滅”。ダメだろ! 縁起悪いわ! っていう話だけど……それだったら、おもろいね」と楽しみな様子だった。

【編集部MEMO】
『M!LK 吉田仁人のレコメン！』は、M!LKのリーダー・吉田仁人が木曜パーソナリティを務める文化放送のラジオ番組。毎週木曜22:00～25:00に生放送され、Z世代の「好き」に寄り添い、その世界を広げるトークや企画を届けている。11月12日の放送には、声優の汐谷文康がゲストとして登場する。

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