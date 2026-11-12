元プロ野球選手の江川卓氏が、YouTubeチャンネル『江川卓のたかされ』で公開された動画「【ゴジラ】松井秀喜が巨人の監督に就任! ドラ1織田翔希の獲得なるか!?」に出演。松井秀喜新監督が率いる巨人の4番打者について、自身の見解を語った。

松井秀喜新監督

松井秀喜新監督

江川卓氏が松井巨人の4番打者について語る

スタッフが「ジャイアンツで言われているのが、ポスト岡本の育成。その辺りっていうのは?」と尋ねると、江川氏は「一番の問題点がそこでしょうね」と指摘。「今年は4番がすごく変わったので、そこで苦労されてましたから」と振り返り、「やっぱりその4番を誰にするかっていうことで」と、4番打者の選定が重要になるとの考えを示した。

さらに、「マスコミは、今日はこの人を教えたとか、今日この人にアドバイスしたとかっていう話題が毎日変わってますので」と、松井監督による打撃指導の報道にも言及。「その中から誰を選択してくるかっていうのも、一つ面白い感じで」と続けながら、「私(の意見)を除いて、マスコミの捉え方は、(松井さんは)長嶋さんがドラフト1位で指名された方なので、長嶋さんを限りなく投影しながら、マスコミが(イメージを)作っている感じがする。だから、バッティングスイングを教えるにしても、長嶋さんが『ぶん』とか『ばん』とか(擬音で)言ったのを知ってるから、それと松井さんが同じふうに言ってるって、マスコミが流していると思いますね」と自身の印象を語っていた。

【編集部MEMO】
プロ生活9年で通算135勝、MVP1回、最多勝2回、最優秀防御率1回など華々しい実績を持つ江川卓氏。「自身の経験をもとに『野球をもっと好きになる・理解が深まる』コンテンツをすべての野球ファンの皆様に向けて発信」することをテーマにしたYouTubeチャンネル『江川卓のたかされ』では、球界のニュースや自身にまつわる秘話について語った動画のほか、ゲストを招いた動画も配信。掛布雅之氏や松坂大輔氏とのコラボ動画が100万回再生を超えるなど、注目を集めている。

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