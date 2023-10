2013年のアニメ放送開始から10年。ついに1週間後にエレン達の戦いが幕を閉じる、TVアニメ『「進撃の巨人」The Final Season 完結編(後編)』より、PV第3弾が公開された。

ミカサ、アルミン、リヴァイを始めとする、かつての仲間たちがエレンとの死闘を繰り広げ、アルミンの「最後までとことん、付き合ってやるよ」という、エレンへの複雑な思いを抱えたセリフが印象的な映像。完結編(後編)放送直前、最後のPVに注目したい。

●TVアニメ「進撃の巨人」The Final Season完結編(後編)PV第3弾

そして、完結編(後編)の主題歌は、Linked Horizonの「二千年... 若しくは...二万年後の君へ・・・」に決定。「紅蓮の弓矢」「心臓を捧げよ!」など数多くの主題歌を手掛けてきたLinked Horizonだが、The Final Seasonとしては初の主題歌。「進撃の巨人」シリーズの最後を締めくくる「二千年... 若しくは... 二万年後の君へ・・・」は11月5日より配信開始予定となっている。

さらに、TVアニメ「進撃の巨人」The Final Season完結編各話版の配信が決定。完結編(前編)と完結編(後編)を分割した88〜94話が、Lemino、dアニメストア、Netflix、TELASA、U-NEXT、Amazon Prime Video、DMM TV、ABEMAにて11月5日(日)正午以降、順次配信される。完結編(各話版)では、テレビ放送とは異なるオープニング、エンディング映像が加わり、オープニングテーマはLinked Horizon「最後の巨人」、エンディングテーマはヒグチアイ「いってらっしゃい」に決定。The Final Season Part 2エンディングテーマの「悪魔の子」に続き、エンディング曲を担当するヒグチアイの「いってらっしゃい」は、11月5日(日)、Linked Horizon「最後の巨人」は11月6日(月)の配信開始予定となっている。

また、劇伴5曲を収録したKOHTA YAMAMOTOと澤野弘之による「Attack on Titan Final Season オリジナルサウンドトラック03」が11月8日(水)より配信開始。今回解禁されたPVにも一部使用されている澤野弘之とKOHTA YAMAMOTOの共同制作による楽曲「ət'aek till we are Ashes」も収録される。

そして、完結編(後編)放送当日の11月4日(土)20:30から、「進撃の巨人」放送直前生放送FINALがYouTubeにて配信されることが決定した。梶裕貴、石川由依、井上麻里奈、MCに松澤千晶が出演予定。

さらに、1月27日(土)、28日(日)にKアリーナ横浜にて開催される10周年記念イベント「進撃の巨人10th ANNIVERSARY “ATTACK FES”」の詳細も解禁。1月27日(土)のDay1は、「Attack on Titan the Live」。歴代のオープニング、エンディング主題歌を担当したアーティストのライブが開催される。出演アーティストは、Linked Horizon、日笠陽子、cinema staff、神聖かまってちゃん、安藤裕子、SiM、ヒグチアイ。ゲストキャストとして、声優の梶裕貴、石川由依、井上麻里奈が出演する。1月28日(日)のDay2は、「Attack 音 体感 Final」。梶裕貴、石川由依、井上麻里奈をはじめとする、声優15名と、音楽を担当する澤野弘之、KOHTA YAMAMOTOが出演。チケット最速先行受付が本日から開始となっている。

TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season 完結編(後編)は、NHK総合にて2023年11月4日(土)24時より85分スペシャル放送。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」The Final Season製作委員会