2020年、2021年と2年連続で、秋葉原にてプリティーシリーズイベントを実施してきたグルーヴガレージが、イベントでは初となる新規描き下ろしイラストを引っ提げ、2022年9月2日(金)よりボークス秋葉原ホビー天国2、1階にて「プリティーシリーズ ハピプリセレクションスペシャルイベント」を開催する。

ハピプリセレクションは、2021年8月よりスタートし今年2年目が展開されているグルーヴガレージのオリジナルシリーズ企画。「何が出るかお楽しみ!」をキャッチフレーズに、プリティーシリーズの全作品を対象に様々な角度からのアレンジを加えた新規描き下ろしイラスト商品が自社サイトGGプリティーシリーズストアおよび、タツノコプロオフィシャルモールにて販売されている。

今回のイベントでは、こちらのイラストを使用した新商品のほか、毎月実施されている人気企画ハピプリバースデー/ハピプリセレクション商品の再販、『ワッチャプリマジ!』『アイドルランドプリパラ』の新商品、過去商品の再販など、かなりのボリュームで展開される。今回のイベントで発売される注目商品は以下のとおりとなる。

なお、今回は1,650円(税込)購入するごとに1枚、新規描き下ろしイラストを使用した特製コースター(全9種)がランダムで進呈される(数量限定)。

さらに、3,300円(税込)購入するごとに1回、日替わりキャスト直筆サイン入りタペストリーが当たるガラポン抽選会にも参加できる。

また、会期終了後には、事後通販も予定されているので、こちらも注目しておきたい。

(C) T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / PSプロジェクト

(C) T-ARTS / syn Sophia / ILPP

(C) T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / PCH3製作委員会

(C) T-ARTS/syn Sophia/テレビ東京/PM製作委員会