アイドルデュオ・KinKi Kidsの最新音楽映像作品 『KinKi Kids Concert 2022-2023 24451〜The Story of Us〜』が、27日発表の「オリコン週間映像ランキング」にて、初週売上DVD:2.6万枚、Blu-ray Disc(以下 BD):7.3万枚で、「週間DVDランキング」と「週間BDランキング」ともに初登場1位を獲得した(オリコン調べ・集計期間7月17日～7月23日)。

同作は、音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」においても、2021年4月に発売された前作『KinKi Kids O 正月コンサート 2021』の初週売上8.8万枚を上回り、初週売上9.9万枚で初登場1位に。KinKi Kidsはこれで、9作連続・通算9作目となる映像3部門同時1位獲得となった。

KinKi Kidsのデビュー25周年を記念して開催されたコンサート『KinKi Kids Concert 2022-2023 24451〜The Story of Us〜』から、大阪・京セラドーム公演2日間の模様をミックスした同作。本編では、1997年7月28日付「オリコン週間 シングルランキング」で1位を獲得したデビューシングル「硝子の少年」から、2023年1月30日付の同ランキングで1位を獲得した最新シングル「The Story of Us」まで、25年間の人気楽曲を幅広く披露している。