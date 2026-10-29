乃木坂46賀喜遥香「立派すぎるよ！」岩本蓮加の実家で撮影した“バーベキュー動画”裏話を明かす

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。10月22日（木）の放送では、乃木坂46の公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」に公開されている動画について語りました。＜生徒（リスナー）からのメッセージ＞「先日『乃木坂配信中』にて、3期生の岩本蓮加さんの実家で、遠藤さくらさんや田村真佑さん、弓木奈於さん、そして、遥香先生でバーベキューをしていましたね！ 5人の楽しそうな姿を観て、僕もその場にいるような気持ちになって、楽しい気持ちになりました。遥香先生は、バーベキューどうでしたか？」（千葉県 27歳）賀喜：めっちゃ楽しかったです！ 蓮加さんのご実家に行かせていただいたんですけど、綺麗で「立派すぎるよ！」っていうくらい、すごいお家でした！それで、ガレージみたいなところでバーベキューをさせてもらったんですけど、バーベキューなんて全然やったことなかったから（勝手が）分からなくて……多分、同期のみんなも。だから、炭の起こし方も全然分からず「どうやったらいいんだろう？」と思っていたら、蓮加さんのお父さんが来て、「これはこれで付けたらいいよー」って教えてくださって。賀喜：あと、蓮加さんのお母さんもいらしてくれたんですよ。私たちが来るっていうお話は伝わっていたから、いろいろ買ってくださったり、白米を炊いて持ってきてくださったり、お話にも混ざってくださったりして、「明るくてかわいいお母さんだな」って（笑）。そこで、昔の蓮加さんのお話を聞いたのも楽しかったし、お姉さんも来て……本当にすごかった（笑）。蓮加さんのご家族の皆さんと、「こんにちは」ってご挨拶もさせていただいたり、実は、ちょっとだけ蓮加さん宅のなかにもお邪魔させてもらったんですけど、そこにワンちゃんと猫ちゃんもいて、「かわいい～♡」って言って撫でていました（笑）。写真でしか見たことがなかったから、「あなたが、あの猫ちゃんだったのね!?」みたいな。あっという間すぎて、あの日はすぐ終わっちゃったなって感じでした。楽しかったなぁ～！あの動画で、私たちのいつもの空気感というか、「楽屋でも、こういう風に過ごしているんだろうな」っていう雰囲気が伝わるんじゃないかなと思うので、良かったら観てみてください！ バーベキューもまたやりたいな～。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info