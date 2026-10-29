乃木坂46賀喜遥香、白石麻衣＆梅澤美波と久々の再会に感激！「2026年に白石さんと会っていいんですか!?」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。10月22日（木）の放送では、乃木坂46の卒業生である白石麻衣さん、梅澤美波さんとの再会やグループへの思いを語りました。

◆憧れの先輩たちと再会！

＜生徒（リスナー）からのメッセージ＞

「先日、1期生・白石麻衣さんのInstagramを見たら、梅澤美波さん、遠藤さくらちゃん、遥香先生と4人で撮った写真が投稿されていて、びっくりして『えっ……これは夢!?』と、思わず目を疑ってしまいました（笑）。まさか、2026年に遥香先生と白石さんの絡みが見られるなんて思いもしなかったので、本当にうれしかったです！ また、遥香先生とさくちゃんの後輩感が溢れ出ていて、なんだか懐かしくもあり、かわいくて愛おしかったです♡ 卒業した今でも変わらず、後輩たちをかわいがってくれる白石さんと美波さんは、最高の先輩だなと思いました！」（愛知県 20歳）

賀喜：そうなんです、お2人とも本当に優しいんです！ 白石麻衣さんが、ご自身のInstagramに4人の写真をあげてくださいました！ 突然“ポン”と上がったから、ビックリした方もいらっしゃると思うんですけど（笑）。

美波さんは、「乃木坂46 真夏の全国ツアー2026」東京公演を観に来てくださって、そこで挨拶もさせていただいたんですけど、白石さんとガッツリ会うのはめちゃくちゃ久しぶりだったので、すごくうれしかったですね！

美波さんが乃木坂46のキャプテンを務めている姿をずっと見てきたし、その背中を追いかけながら一緒に活動していたんですけど、白石さんは、私たちが加入してすぐかな？ 1、2年経たないくらいでご卒業されたので、一緒に活動した期間としては短いんですけど、そのなかでも、後輩全員ですけど憧れの存在なので、当時のことは色濃く覚えています。だから、私も「2026年に白石さんと会っていいんですか!?」みたいに思っちゃったんですけど（笑）。

私は本当に、ファンとしても後輩としても先輩方が大好きで、「やっぱり、この方々に憧れて乃木坂46に入ってきたんだ」って毎回思うから、このときも「もっと頑張らなきゃ」と思いました！

“憧れ”を頑張る力に変えて、後輩を温かい目で見守るのはもちろん、自分のやりたいこと、グループのためにできることを探しながら、もっと頑張っていきたいなって思いました！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info