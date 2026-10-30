シンガーソングライター・がらり「ややこしそうな感じではありますよね」新曲「Night Flight」の歌詞をめぐり遠山大輔＆潮紗理菜が激論!?

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。10月24日（土）の放送には、シンガーソングライターのがらりさんが登場！ 10月28日（水）リリースのメジャーファーストシングル「Night Flight」について伺いました。大阪府出身のがらりさんは、システムエンジニアとして働いた後、2022年に音楽活動をスタート。全楽曲の作詞・作曲だけでなく、ミュージックビデオやジャケットの制作も自ら手掛けています。曲ごとに“がらり”と変わる多彩な作風と文学的な歌詞、生々しい歌声が特徴で、2026年6月には、ワーナーミュージック・ジャパンからデジタルEP『螺旋の街』をリリースし、メジャーデビューを果たしました。遠山：がらりさんは、10月28日（水）にメジャーファーストシングル「Night Flight」がリリースということで、おめでとうございます！がらり：ありがとうございます！遠山：めちゃくちゃかっこよくて気持ちいい曲ですし、僕と紗理菜ちゃんで、本番直前まで歌詞についてずっと激論を交わしていて（笑）。潮：フフフ（笑）。遠山：この歌詞のなかの（主人公が）男性だとして、女性を迎えに行くというか、「（その女性が）いてくれたらいいな」という心境を描いているけど、そこに至るまでにどんなことがあったんだろう……みたいなところも、僕と紗理菜ちゃんで結構違ったもんね。潮：はい。遠山：（男性は）小説をトランクに入れて、空港に行くわけじゃないですか。だから、もしかしたら空港には、その女性がいないパターンもあるかもしれない。がらり：いないかもしれないし、来てくれているかもしれないし……。遠山：でも、いなかった場合は、1人でどこかへ旅に行くことになるかもしれないから、「小説を持って行ったほうがいいのかな」みたいにも感じ取れたり。がらり：そういう風にも捉えられますね。あと、そもそもこの2人はどんな関係なんだろうっていう。遠山：ね！「昨日は会っているんだよな……」っていうのは思いましたけど。がらり：どうやら口づけはしていそうとか、笑顔は交わしているとか。ちょっとややこしそうな感じではありますよね。遠山：そういうことを僕らはずっとね……（笑）。潮：そうですね（笑）。遠山：この楽曲は、どういったところから作り始めたのですか？がらり：これは、まず“夜の逃避行”みたいなところを思いつつ、「後ろ髪を引かれる思いはあるけど、ようやく別の環境に行ける」というような期待感も込めて、“旅立ちの瞬間”みたいなところを描いているんですけれども。“後ろめたさ”みたいなものと解放感のせめぎ合いのなかで、聴いている人に気持ち良くなってもらえたらいいなというのがあって、それを強調するために、ちょっと自分なりの物語を用意しました。僕のなかではなんですけど、（主人公が）“彼”として、ある都市からある都市へのフライトの予約をもうしてしまっていて、多分いま空港に向かっているのかなと。そして、もしかしたら最後に空港にいるタイミングで、「見送りに来てくれたらいいな」みたいなことも思っているのかな……ということをふわっと考えたりもしているんですけど、この辺は（聴き手に）お任せします。遠山：この曲は、どういった方に届いてほしいですか？がらり：「大人向け」もしくは「大人っぽさを味わいたい人向け」みたいな感じかな。でも、あらゆる世代に絶対に刺さるものはあると思いますし、もちろん軽く聴けるんですけど、その奥に、わりと濃いめの歌詞やメロディ、コード進行の和声の運びとか、ちょっと大人っぽい部分があったり、やや裏切るような展開もあったりするので、長く楽しんでいただける楽曲じゃないかと思います。今の時代、あらゆるものがインスタントに過ぎ去っていく感じもありますが、ちょっと足を止めて、「耳をグッと傾けて世界観を味わいたい」という人に対して、ぜひ届けたい気持ちがございます。次回10月31日（土）の放送は名誉伝説のボーカル・こたにさんと、ギター・けっさくさんをゲストに迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ