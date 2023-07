7月15日に生放送されるTBS系音楽特番『音楽の日2023』(14:00~21:54)のタイムテーブルが14日、発表された。

『音楽の日』は、「音楽のチカラで日本を元気に!」という願いを込め、2011年から始まった夏の大型音楽特番で、今年で13年目。総合司会は、13年連続となる中居正広と安住紳一郎TBSアナウンサーが務める。

今年の『音楽の日』のテーマは、「GIFTギフト」。希望、愛、平和、元気、感謝、エール……歌に込めたたくさんのメッセージを総勢71組のアーティストが全力で届ける。

また、『音楽の日』初の見逃し配信が決定。番組放送後から民放公式テレビ配信サービス「TVer」で配信予定。配信期間は7月29日23時59分まで。

『音楽の日2023』タイムテーブル

※各時間内、メドレー出演者は50音順

■14時台

INI「FANFARE」

いきものがかり「うれしくて」

石川さゆり with KREVA「愛されるために君は生まれた」

AKB48「Everyday、カチューシャ」「涙サプライズ!」

&TEAM「Road Not Taken」

ENHYPEN「Bite Me」

織田哲郎「いつまでも変わらぬ愛を」

JO1「Trigger」

DA PUMP「サンライズ・ムーン ~宇宙に行こう~」

中西保志「最後の雨」

BE:FIRST「Bye-Good-Bye」

Little Black Dress「真夜中のドア ~Stay With Me」「シンプル・ラブ」「恋のブギ・ウギ・トレイン」

■15時台

Aimer「Resonantia」

上白石萌音「懐かしい未来」

郷ひろみ「俺は最高!!!」

櫻坂46「五月雨よ」

THE RAMPAGE「16BOOSTERZ」

s**t kingz「No End feat.三浦大知」

湘南乃風「睡蓮花」

DISH//「沈丁花」

TOMORROW X TOGETHER「Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]」

Travis Japan「Candy Kiss」

ブルーベリーソーダ「天使が通る」

LE SSERAFIM「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)」

■16時台

江口洋介「愛は愛で」「恋をした夜は」

KAT-TUN「ゼロからイチへ」

関ジャニ∞「喝采」

倉木麻衣「always」

Hey! Say! JUMP「ファンファーレ!」「DEAR MY LOVER」

【青春GIFTライブ】

AI「Life Goes On」

Kep1er「WA DA DA (Japanese ver.)」

GENERATIONS「チカラノカギリ」

ジャニーズWEST「しあわせの花」「証拠」

SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」

NEWS「LOSER」「U R not alone」

日向坂46「キュン」

Little Glee Monster「ECHO」「Join Us!」

■17時台

三代目 J SOUL BROTHERS「STARS」

Tani Yuuki「W/X/Y」

NiziU「COCONUT」

NewJeans「OMG」

マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」

Rockon Social Club「ザ・ファイター」

【ミュージカル界からのGIFT】

中川晃教&宮野真守&新妻聖子&ソニン&唯月ふうか「This Is Me (The Greatest Showman)」

新妻聖子&宮野真守「Memory (CATS)」

■18時台

あいみょん「愛の花」

Kis-My-Ft2「Thank youじゃん!」「ともに」

島津亜矢「新時代」「私は最強」「逆光」 カバー

Snow Man「ブラザービート」「Dangerholic」

Sexy Zone「RUN」「Cream」

長渕剛「いいんだよ ばーか!」

優里「ビリミリオン」

■18時頃

【GIFTソングカバーメドレー】

ISSA「木蘭の涙」

クリス・ハート「115万キロのフィルム」

島津亜矢「アイドル」

Tani Yuuki「渚」

増田貴久・大橋和也「遥か」

宮野真守「怪獣の花唄」

Little Glee Monster「虹」

■19時台

ano「ちゅ、多様性。」

SixTONES「Good Luck!」「こっから」

なにわ男子「ハッピーサプライズ」「Poppin' Hoppin' Lovin'」

Mrs. GREEN APPLE「Magic」

【大合唱企画~高校生や大学生らを含む200名以上と大合唱~】

Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」

■20時台

Aimer「残響散歌」

King & Prince「なにもの」

SEKAI NO OWARI「ターコイズ」

【東京ディズニーリゾート スペシャルパフォーマンス】

AI「星に願いを」

生田絵梨花「パート・オブ・ユア・ワールド」

石丸幹二&新妻聖子「美女と野獣」

大森元貴 (Mrs. GREEN APPLE)&上白石萌音「ホール・ニュー・ワールド」

King & Prince&SixTONES「リビング・イン・カラー」

ジャニーズWEST「ボンファイアーダンス」

乃木坂46&櫻坂46&日向坂46の坂道グループから12名「ジャンボリミッキー!」

BE:FIRST「イッツ・ベリー・ミニー!」

東山紀之&中島健人&Travis Japan「シング・シング・シング」

■21時頃

【エンタメ界からダンスのGIFT】

DA PUMP×総勢50名「U.S.A.」(DA PUMP)

Travis Japan×BE:FIRST「JUST DANCE!」(Travis Japan)

&TEAM×INI「Under the skin」(&TEAM)

GENERATIONS×JO1「AGEHA」(GENERATIONS)

JO1×&TEAM「SuperCali」(JO1)

INI×Travis Japan「Rocketeer」(INI)

BE:FIRST×GENERATIONS「Boom Boom Back」(BE:FIRST)

s**t kingz×GENERATIONS (中務裕太)×JO1 (川尻蓮)×INI (木村柾哉)×Travis Japan (松田元太)×BE:FIRST (SOTA)「Oh s**t!! feat. SKY-HI」(s**t kingz)

三代目 J SOUL BROTHERS×DA PUMP×全参加者「R.Y.U.S.E.I.」(三代目 J SOUL BROTHERS)

レジェンドダンス「仮面舞踏会」「Dynamite」「Choo Choo TRAIN」「GOLDFINGER'99」



次世代ダンスボーカルグループ PSYCHIC FEVER・DXTEEN・MAZZEL

■21時台

KinKi Kids「フラワー」「Amazing Love」

MISIA「愛をありがとう」

