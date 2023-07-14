7月15日に生放送されるTBS系音楽特番『音楽の日2023』(14:00～21:54)のタイムテーブルが14日、発表された。
『音楽の日』は、「音楽のチカラで日本を元気に!」という願いを込め、2011年から始まった夏の大型音楽特番で、今年で13年目。総合司会は、13年連続となる中居正広と安住紳一郎TBSアナウンサーが務める。
今年の『音楽の日』のテーマは、「GIFTギフト」。希望、愛、平和、元気、感謝、エール……歌に込めたたくさんのメッセージを総勢71組のアーティストが全力で届ける。
また、『音楽の日』初の見逃し配信が決定。番組放送後から民放公式テレビ配信サービス「TVer」で配信予定。配信期間は7月29日23時59分まで。
『音楽の日2023』タイムテーブル
※各時間内、メドレー出演者は50音順
■14時台
INI「FANFARE」
いきものがかり「うれしくて」
石川さゆり with KREVA「愛されるために君は生まれた」
AKB48「Everyday、カチューシャ」「涙サプライズ！」
＆TEAM「Road Not Taken」
ENHYPEN「Bite Me」
織田哲郎「いつまでも変わらぬ愛を」
JO1「Trigger」
DA PUMP「サンライズ・ムーン ～宇宙に行こう～」
中西保志「最後の雨」
BE:FIRST「Bye-Good-Bye」
Little Black Dress「真夜中のドア ～Stay With Me」「シンプル・ラブ」「恋のブギ・ウギ・トレイン」
■15時台
Aimer「Resonantia」
上白石萌音「懐かしい未来」
郷ひろみ「俺は最高!!!」
櫻坂46「五月雨よ」
THE RAMPAGE「16BOOSTERZ」
s**t kingz「No End feat.三浦大知」
湘南乃風「睡蓮花」
DISH//「沈丁花」
TOMORROW X TOGETHER「Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]」
Travis Japan「Candy Kiss」
ブルーベリーソーダ「天使が通る」
LE SSERAFIM「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)」
■16時台
江口洋介「愛は愛で」「恋をした夜は」
KAT-TUN「ゼロからイチへ」
関ジャニ∞「喝采」
倉木麻衣「always」
Hey! Say! JUMP「ファンファーレ！」「DEAR MY LOVER」
【青春GIFTライブ】
AI「Life Goes On」
Kep1er「WA DA DA (Japanese ver.)」
GENERATIONS「チカラノカギリ」
ジャニーズWEST「しあわせの花」「証拠」
SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」
NEWS「LOSER」「U R not alone」
日向坂46「キュン」
Little Glee Monster「ECHO」「Join Us!」
■17時台
三代目 J SOUL BROTHERS「STARS」
Tani Yuuki「W/X/Y」
NiziU「COCONUT」
NewJeans「OMG」
マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」
Rockon Social Club「ザ・ファイター」
【ミュージカル界からのGIFT】
中川晃教＆宮野真守＆新妻聖子＆ソニン＆唯月ふうか「This Is Me (The Greatest Showman)」
新妻聖子＆宮野真守「Memory (CATS)」
■18時台
あいみょん「愛の花」
Kis-My-Ft2「Thank youじゃん！」「ともに」
島津亜矢「新時代」「私は最強」「逆光」 カバー
Snow Man「ブラザービート」「Dangerholic」
Sexy Zone「RUN」「Cream」
長渕剛「いいんだよ ばーか！」
優里「ビリミリオン」
■18時頃
【GIFTソングカバーメドレー】
ISSA「木蘭の涙」
クリス・ハート「115万キロのフィルム」
島津亜矢「アイドル」
Tani Yuuki「渚」
増田貴久・大橋和也「遥か」
宮野真守「怪獣の花唄」
Little Glee Monster「虹」
■19時台
ano「ちゅ、多様性。」
SixTONES「Good Luck!」「こっから」
なにわ男子「ハッピーサプライズ」「Poppin' Hoppin' Lovin'」
Mrs. GREEN APPLE「Magic」
【大合唱企画～高校生や大学生らを含む200名以上と大合唱～】
Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」
■20時台
Aimer「残響散歌」
King ＆ Prince「なにもの」
SEKAI NO OWARI「ターコイズ」
【東京ディズニーリゾート スペシャルパフォーマンス】
AI「星に願いを」
生田絵梨花「パート・オブ・ユア・ワールド」
石丸幹二＆新妻聖子「美女と野獣」
大森元貴 (Mrs. GREEN APPLE)＆上白石萌音「ホール・ニュー・ワールド」
King ＆ Prince＆SixTONES「リビング・イン・カラー」
ジャニーズWEST「ボンファイアーダンス」
乃木坂46＆櫻坂46＆日向坂46の坂道グループから12名「ジャンボリミッキー！」
BE:FIRST「イッツ・ベリー・ミニー！」
東山紀之＆中島健人＆Travis Japan「シング・シング・シング」
■21時頃
【エンタメ界からダンスのGIFT】
DA PUMP×総勢50名「U.S.A.」(DA PUMP)
Travis Japan×BE:FIRST「JUST DANCE!」(Travis Japan)
＆TEAM×INI「Under the skin」(＆TEAM)
GENERATIONS×JO1「AGEHA」(GENERATIONS)
JO1×＆TEAM「SuperCali」(JO1)
INI×Travis Japan「Rocketeer」(INI)
BE:FIRST×GENERATIONS「Boom Boom Back」(BE:FIRST)
s**t kingz×GENERATIONS (中務裕太)×JO1 (川尻蓮)×INI (木村柾哉)×Travis Japan (松田元太)×BE:FIRST (SOTA)「Oh s**t!! feat. SKY-HI」(s**t kingz)
三代目 J SOUL BROTHERS×DA PUMP×全参加者「R.Y.U.S.E.I.」(三代目 J SOUL BROTHERS)
レジェンドダンス「仮面舞踏会」「Dynamite」「Choo Choo TRAIN」「GOLDFINGER'99」
次世代ダンスボーカルグループ PSYCHIC FEVER・DXTEEN・MAZZEL
■21時台
KinKi Kids「フラワー」「Amazing Love」
MISIA「愛をありがとう」
(C)TBS