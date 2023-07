モスフードサービスは7月12日より、全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)にて、お子さま向けセットや低アレルゲンメニューのセットに「すみっコぐらし」とコラボレーションしたおもちゃを提供する。

すみっコぐらし ヨーヨー

おもちゃは、ヨーヨー、シール、ばんそうこう、ペーパークラフトの4種類で、どれも今回のコラボでしか手に入らない、限定デザイン。

すみっコぐらし シール

すみっコぐらし ばんそうこう

すみっコぐらし ペーパークラフト

すみっコぐらし ペーパークラフト

対象メニューは、「モスワイワイセット」(520円~640円)と「低アレルゲンメニュー ドリンクとおもちゃ付きセット」(580円)。ハンバーガーの包装紙や紙バッグなどの包材にも「すみっコぐらし」が登場する。

提供期間は7月12日~9月中旬の数量限定で、なくなり次第終了となる。なお、おもちゃ単品での販売は行わない。

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.